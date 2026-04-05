Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras cuya extensión tiende a generar expectativa, y también debido al uso de tecnología de última generación, entre otras características puntuales mediante las cuales hoy llama la atención el funcionamiento de una obra emblemática de gobierno de América Latina inaugurada en 2016. Con respecto a esta información, ahora resulta importante resaltar la participación de China, y a través de una financiación dirigida hacia la construcción de la ahora reconocida central hidroeléctrica más grande de la región.

ESTA ES LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA Y QUE CONTÓ CON APOYO DE CHINA PARA SU CONSTRUCCIÓN

A lo largo de los últimos años, China ha logrado asentarse sobre territorio latinoamericano, y esto mediante mano de obra y también dinero invertido para la ejecución de proyectos como la central hidroeléctrica más grande de América Latina.

La obra iniciada en el 2009, y culminada 7 años después, representa una obra emblemática para el Gobierno Nacional de Ecuador, y aunque hoy afronta serias dificultades para operar al 100%, Coca Codo Sinclair de 1.500 Mw de potencia, no deja de brindarle al país una soberanía energética que le permite prescindir de la importación de electricidad desde los países vecinos.

A través de la plataforma oficial de CELEC, la empresa pública encargada de la gestión de las principales hidroeléctricas del país latinoamericano, manifiesta que el proyecto como tal, terminó edificándose gracias a “... una inversión de cerca de 2.000 millones de dólares, con un 70 por ciento (1.682’745.000) de financiamiento del Eximbank de China”, y una contraparte restante de parte del Estado a cargo de Daniel Noboa actualmente.

Resulta importante destacar asimismo, que hoy, y debido a fisuras en los distribuidores y la erosión regresiva del río Coca, la central hídrica más grande de América Latina, viene operando con limitaciones significativas, y por incluso debajo del 50% de su capacidad.

LOS TIPOS DE PRESA QUE EXISTEN Y SU SIGNIFICADO, SEGÚN ESPECIALISTAS

La presa es una obra arquitectónica fundamental para la regulación del caudal de los ríos, y asimismo ayudar a las centrales hidroeléctricas a terminar produciendo energía renovable.

“ Una presa está formada por elementos de entrada, túneles o canales, rebosaderos para liberar el exceso de agua y elementos de desagüe ”, según lo precisa ENEL .

”, según lo precisa . TIPOS DE PRESA

- Presa de gravedad

Este tipo de presa suele contar con una sección vertical en forma triangular o trapezoidal, y también una “sección horizontal con un eje recto o, en ocasiones, curvo”.

- Presa de vuelta

Este tipo de presa “muestra una forma convexa”.

“La mayor parte de la presión hidrostática del agua del embalse se transfiere hacia los laterales de la propia presa y luego a los lados del valle o montaña donde descansa”, refiere también ENEL al respecto.

ESTE RÉCORD BUSCA ROMPER CHINA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MEGAOBRA HIDROELÉCTRICA

Desde Asia, la construcción de grandes obras tiende a hacer noticia, y en esta oportunidad China debido a la edificación de proyecto hidroeléctrico ascendente a los 36 mil millones de yuanes ($4.900 millones) invertidos.

Ubicado en la prefectura autónoma tibetana y qiang de Aba, provincia de Sichuan, esta presa llamada Shuangjiangkou, y que busca batir récord convirtiéndose en la más alta del mundo superando a Jinping-I diseñada por parte de Chengdu Engineering Corporation Limited.

Dicho proyecto hidroeléctrico lleva casi una década construyéndose en China, y con el objetivo de controlar inundaciones ocurridas alrededor del río Dadu, fortalecer la matriz energética con renovables, y también contribuir a una descarbonización que reduce la dependencia del propio combustible fósil.