La historia de un hombre que luego de una cirugía, despertó tras 40 días, con una pierna amputada, sin varios dedos de la mano y “una esperanza de vivir del 3%”

La sorprendente historia de Julio Trindade ha dejado sorprendidos a muchos debido a que descubrió que sufría de apnea del sueño, un trastorno que perjudica la respiración mientras se está durmiendo ya que no recibe suficiente oxigeno. De esta manera, el joven trato de buscar una solución a través de la cirugía, pero todo salió mal cuando se quedó con varios dedos amputados y sin un pie en casi un mes. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ UN HOMBRE DESPERTÓ SIN UNA PIERNA Y VARIOS DEDOS AMPUTADOS?

Hace más de un año y medio, Julio Trindade de nacionalidad brasileña vivió una de las malas experiencias en su vida cuando descubrió que padecía de apnea de sueño, un trastorno del sueño fuertemente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar en varias ocasiones, por lo que los médicos especialistas le recomendaron someterse a una cirugía ortognática y solucionar este problema que lo aquejaba durante tiempo.

En mayo de 2024, el joven brasileño entró a sala de operaciones y a pesar de que todo estaba bien, pues se le presentó complicaciones respiratorias, por lo que ingresó a la unidad de cuidados intensivos. “Al principio, fue un éxito, pero poco después, comencé a tener complicaciones respiratorias. Cuando pensé que me iba a casa, fui al CTI”, dijo Trindade, basado en información de O Globo.

Tuvieron que pasar 40 días aproximadamente para que el paciente que se encontraba inconsciente despertara. Sus familiares le contaron todo lo que tuvo que pasar durante esas semanas, donde hubo 13 operaciones, dos paros cardiacos y la amputación de su pie izquierdo, así como también los otros dedos del pie y de su mano derecha.

Ante este particular suceso, los especialistas indicaron que el caso de Julio era muy extraño, por lo que en su momento le dieron solo 3% de posibilidades de sobrevivir. “Todos los médicos son unánimes al decir que lo que tuve fue un caso muy raro. Tuve un 3% de posibilidades de sobrevivir. Yo era el paciente más grave del CTI, tenía 35 años y mi esposa estaba en la última etapa de su embarazo”, relató.

Tras la intervención quirúrgica que atravesó el brasileño, padeció de varias complicaciones que casi lo llevan a la muerte ya que contrajo una bacteria hospitalaria conocida como KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasa) que se encontró en sus pulmones y poco a poco fue recorriendo todo su cuerpo, causando problemas respiratorios que los médicos tuvieron que intubarlo. Además, en este proceso tuvo dos paros cardíacos con una duración de 7 minutos cada uno.

“Los problemas postoperatorios comenzaron cuando las bacterias del hospital se apoderaron de mis pulmones. La situación se agravó muy rápidamente, hasta el punto de que no hubo tiempo para que aparecieran síntomas, fiebre o cualquier otra cosa”, sostuvo. En ese sentido, Trindade necesitaba de un dispositivo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) para utilizarlo como pulmón artificial, pero su seguro no le permitía cubrir estos excesivos gastos.

Pero su esposa Maíra Gama, quien se encontraba embarazada, interpuso una orden judicial para que obligue al centro de salud a cubrir los gastos y tras la aprobación se realizó el procedimiento, pero todavía el peligro continuaba. Mientras tanto, la bacteria KPC seguía dañando su salud, como los riñones, hígado y médula ósea, por lo que los expertos se encontraban debatiendo los peligros de administrarle anticoagulantes con la finalidad de prevenir la trombosis.

Finalmente, le tuvieron que mutilar un pie y después de varias semanas se pudo recuperar llevando una alegría a su amada esposa y dejando atrás semanas de angustias. “Cuando desperté, busqué a Maíra (su esposa). Estaba seguro de que estaba viviendo mis últimos momentos de conciencia antes de partir y quería despedirme. Ella lloró mucho, me puso la mano en el vientre y me pidió que me quedara. Y me quedé, por ella y por João”, detalló.

