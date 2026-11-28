Un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) está próximo a cumplir uno de sus grandes sueños: realizar una investigación sobre inteligencia artificial en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Este logro es el resultado de un camino marcado por dificultades económicas, varios intentos por ingresar a la universidad y muchas horas de estudio sin contar con una computadora ni conexión a internet en casa. Con el paso de los años, consiguió becas, destacó en competencias nacionales de ciencia de datos y encontró nuevas oportunidades para crecer profesionalmente. Conoce quién es el joven sanmarquino que llegará a una de las instituciones académicas más reconocidas del mundo y cómo consiguió alcanzar esta meta.

¿QUIÉN ES LUIZ QUINECHE, EL ESTUDIANTE DE SAN MARCOS QUE INVESTIGARÁ EN LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN?

Se trata de Luiz Ignacio Quineche Casana, estudiante del décimo ciclo de Ingeniería de Software de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente, se prepara para viajar a Ann Arbor, Estados Unidos, durante el verano de 2027, gracias al programa Research Experience for Peruvian Undergraduates (REPU), una iniciativa que acerca a universitarios peruanos a centros de investigación internacionales.

Su trabajo se desarrollará presencialmente en el Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Michigan, dentro del laboratorio del profesor Alexander Rodríguez. Allí participará en una investigación sobre agentes de inteligencia artificial aplicados al modelamiento científico.

¿CÓMO FUERON SUS PRIMEROS AÑOS Y QUÉ DIFICULTADES ENFRENTÓ PARA INGRESAR A SAN MARCOS?

Luiz creció en una familia que atravesó problemas económicos. Durante su etapa escolar estudió en una institución pública y consiguió mantenerse entre los primeros puestos. En 2017, sus padres hicieron un esfuerzo para matricularlo en un colegio privado, pero las diferencias académicas lo obligaron a reforzar sus conocimientos.

Dos años después regresó a un colegio público debido a la situación económica familiar. Su preparación para ingresar a San Marcos tampoco fue sencilla. En su casa, ubicada en el Callao, no contaba con computadora ni internet. Para resolver sus dudas, utilizaba grupos de WhatsApp a los que accedía después de realizar pequeñas recargas telefónicas.

También se preparó durante la pandemia con materiales impresos y videos descargados cuando encontraba conexión wifi. Su primer intento de admisión, en septiembre de 2021, terminó sin resultados positivos por apenas tres preguntas. Sin embargo, no abandonó su objetivo y en diciembre de ese mismo año consiguió ingresar a Ingeniería de Software, según informa la plataforma web de UNMSM.

¿QUÉ BECAS Y LOGROS LE PERMITIERON DESTACAR EN CIENCIA DE DATOS?

En 2024 obtuvo la beca PMESUT para estudiar inglés y posteriormente consiguió la Beca Permanencia de Pronabec. Con estos recursos y el préstamo de un amigo pudo adquirir su primera computadora personal y concentrarse en su formación.

Durante 2025 alcanzó importantes resultados en competencias de ciencia de datos. Junto a su equipo ganó el datatón de Aldeas Infantiles SOS Perú y DMC, donde desarrollaron herramientas para anticipar el abandono de donantes. También consiguió el primer puesto en una competencia de CONOVATEC, que analizó más de 40 millones de registros del Seguro Integral de Salud (SIS).

A estos reconocimientos se sumó la victoria en el datatón del CODEII 2025 de San Marcos, enfocado en predecir retrasos logísticos.

Ese mismo año fue uno de los 20 jóvenes seleccionados a nivel nacional para Samsung Innovation Campus. Después de completar más de 140 horas de capacitación en Big Data, su proyecto ‘Observatorio de Neumonía Infantil’ obtuvo el reconocimiento al mejor trabajo del programa. Actualmente, realiza prácticas profesionales en Business Intelligence de Samsung.

¿QUÉ MENSAJE DEJA A LOS JÓVENES QUE BUSCAN CUMPLIR SUS SUEÑOS?

Luiz considera que los resultados no siempre llegan en el primer intento y que cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para aprender. Por ello, anima a los estudiantes a confiar en sus capacidades, solicitar apoyo cuando lo necesiten y continuar trabajando por sus objetivos.

“Confía en tu proceso, descansa cuando lo necesites, pide ayuda sin vergüenza y no te detengas”, expresó, al recordar que varias personas fueron fundamentales para alcanzar sus metas.

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