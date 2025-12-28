El último mes del año no solo trae consigo festividades como la Navidad y el Año Nuevo, sino también una de las celebraciones más esperadas por miles de personas en el mundo: el Día de los Inocentes. Este particular efeméride, que se festeja cada 28 de diciembre, es considerado como un día donde los juegos y las bromas se vuelven más ofensivos o pesados. Por lo general, este tipo de mofa se manifiesta a través de titulares falsos en los medios de comunicación, publicaciones en redes sociales o bromas entre familiares y amigos, especialmente en algunos países de América Latina y Europa. No obstante, lejos de las clásicas bromas, su origen es más complejo y cargado de significado, al estar ligado a profundas tradiciones religiosas y culturales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 28 DE DICIEMBRE EL DÍA DE LOS INOCENTES?

Según el evangelio de San Mateo, el rey Herodes I tomó la decisión de asesinar a todos los bebés menores de 2 años en Belén hace 2.000 años. Aunque la fecha exacta no se sabe con certeza, se estima que ocurrió el 28 de diciembre. Asimismo, el Nuevo Testamento menciona cómo los Reyes Magos, guiados por la estrella de Belén, llegaron a Jerusalén para informarle a Herodes I que el niño Jesús terminaría con su reinado.

Ante esto, Herodes, obsesionado con el poder, ordenó ese terrible asesinato con el objetivo de que Jesús muriera, pero nunca lo logró. En cuanto a la fecha, se vincula con la fiesta de los locos, en la cual los clérigos, diáconos y sacerdotes de la Edad Media se disfrazaban, bailaban y cantaban. De esta manera, el Día de los Inocentes adoptó la esencia de la diversión de esta celebración y la transformó en una ocasión para hacer bromas que ha trascendido hasta la actualidad.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL DÍA DE LOS INOCENTES EN EL PERÚ?

En el Perú, como todos los años, el Día de los Inocentes se celebra el 28 de diciembre, por lo que este 2025 caerá domingo. Como es de costumbre en esta fecha, si se te acercan para contarte una noticia o te solicitan dinero prestado durante este día, se recomienda evitar caer en el juego. Por lo general, dicha efeméride se caracteriza por realizar bromas de mal gusto a las personas. Otros países que también festejan el Día de los Santos Inocentes son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Filipinas, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay, México, El Salvador y Venezuela.