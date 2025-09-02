En los últimos tiempos, Pamela López se ha mantenido en el centro de la polémica, no solo por su conflictiva relación con Christian Cueva, marcada por episodios de agresiones físicas y psicológicas, sino ahora que se ha revelado un supuesto beso con Piero Arenas, en medio de una crisis matrimonial con el futbolista. En ese contexto, Lucía Oxenford reveló en un canal de streaming que el chico reality tuvo que esconderse en los servicios higiénicos debido a la presencia de ‘Cuevita’. Esta confesión ha tomado por sorpresa a más de uno debido a una supuesta infidelidad en su momento, aunque luego la actriz salió a explicar sus declaraciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ PIERO ARENAS SE ESCONDIÓ EN EL BAÑO, SEGÚN LUCÍA OXENFORD?

A través del pódcast ‘Por no decirlo’, Lucía Oxenford contó que en su cumpleaños del 8 de junio de 2024 celebró en la discoteca Qiu Club en la que estaba presente Pamela López, quien también festejaba su onomástico. Dentro de este establecimiento se habría producido un beso entre ella y el chico reality, Piero Arenas. Sin embargo, la actriz aseguró que no imaginó que Christian Cueva llegara hasta dichas instalaciones para, supuestamente, increpar a la trujillana.

Según Oxenford, esto ocasionó que el modelo peruano le escriba para contarle que estaba encerrado y no podía salir del baño del establecimiento. Eso no es todo, pues, la hija de Yvonne Frayssinet añadió que Cueva no acudió solo a la disco, sino acompañado de un grupo de hombres a los que describió como “matones”, quienes habrían ido a increpar a Pamela, generándose un ambiente tenso en medio de la presencia de invitados y cámaras de seguridad.

“Yo me lo encuentro a él en el súper VIP, no la veo a Pamela. Luego a algunos amigos míos los golpean y Piero me escribe y me dice: ‘Oye, estoy encerrado en el baño. Me han encerrado, no puedo salir’. Luego me entero de que los matones habían llegado con Cueva, quien había llegado todo encapuchado a decirle a Pamela qué pasaba y por eso Piero se escondió. Los matones estaban en la puerta del baño”, indicó la también presentadora.

LUCÍA OXENFORD ACLARA SOBRE LA SUPUESTA POLÉMICA ENTRE CHRISTIAN CUEVA, PAMELA LÓPEZ Y PIERO ARENAS

Luego de que sus declaraciones acapararan la atención de los medios de espectáculos y seguidores, Lucía Oxenford brindó una entrevista para ‘Todo se filtra’, donde aclaró que no tiene pruebas para afirmar lo ocurrido con Piero Arenas tras la llegada a la discoteca de Christian Cueva, por lo que prefirió evitar entrar en detalles. En relación con los hombres que acompañaban al futbolista, la artista peruana señaló que los calificó como “matones” debido a su contextura física.

“Yo cumplo el mismo día que Pamela (López) y solo vi que (Piero Arenas) se metió al baño y nada más. No solo me cuenta que se metió al baño, yo deduje después. Dije matones porque eran tipos grandes que empujaron a gente. No sé si eran amigos de Cueva, de repente”, indicó Oxenford. Esto ha generado una serie de especulaciones entre los internautas, debido a una supuesta infidelidad de la trujillana, ya que en aquel momento aún mantenía una relación con el seleccionado nacional.