El Perú continúa impulsando proyectos orientados al fortalecimiento de su infraestructura deportiva y, en los próximos años, sumará un nuevo estadio que promete convertirse en uno de los más grandes y modernos del país. La iniciativa forma parte de la ampliación y modernización los espacios destinados a la práctica y desarrollo del fútbol nacional. Durante mucho tiempo, el balompié peruano enfrentó limitaciones debido a la escasez de escenarios deportivos adecuados afectando tanto a clubes como a deportistas y aficionados. Ante esta necesidad, entidades públicas y privadas comenzaron a promover proyectos de construcción y modernización de recintos deportivos en distintas regiones del país. La nueva infraestructura busca no solo incrementar la capacidad para albergar encuentros deportivos, sino también ofrecer instalaciones modernas con mejores condiciones para los jugadores, espectadores y actividades complementarias. Asimismo, este proyecto contribuirá al crecimiento del deporte y fortalecimiento del fútbol en el Perú.

¿En dónde se ubicará este nuevo recinto deportivo que beneficiará a los clubes y a los futbolistas peruanos?

El nuevo estadio de gran magnitud se ubicará en la localidad de Huasao, distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, en la región Cusco. El proyecto es impulsado por la Universidad Andina y busca convertirse en uno de los escenarios deportivos más importantes del país con una capacidad para más de 36 mil espectadores que permitirá superar el aforo de algunos escenarios emblemáticos del fútbol peruano. La obra se desarrollará en tres etapas y contempla una inversión inicial superior a los cuatro millones de soles. En la primera fase se ejecutarán trabajos de drenaje, sistema de riego automatizado, construcción de vestidores y servicios higiénicos. Asimismo, contará con estacionamientos subterráneos, una zona médica, centro de alto rendimiento, techado de tribunas, salas de transmisión y palcos VIP. La culminación total de las obras está prevista para el año 2030 y la infraestructura apunta a convertirse en un nuevo referente deportivo para la región sur del país.

Nuevo estadio abriría sus puertas en el 2030 impulsando el crecimiento del fútbol nacional desde la Copa Perú

La Universidad Andina proyecta culminar la construcción de su moderno estadio en un plazo de cuatro años, por lo que el recinto podría estar listo para abrir sus puertas en el año 2030. La infraestructura aportará al desarrollo y crecimiento de la región. Durante la presentación del proyecto, la rectora Di Yanira Bravo destacó que la obra representa a futuro una oportunidad para la comunidad universitaria y la población en general. Según señaló, el nuevo estadio simboliza el compromiso institucional con el desarrollo integral de sus estudiantes y el fortalecimiento regional. El proyecto también podría tener un impacto deportivo importante, considerando que la Universidad Andina cuenta con un equipo que actualmente participa en la Copa Perú. De alcanzar el ascenso la institución podría competir en el fútbol profesional y contar con un moderno recinto como sede para sus encuentros.

¿Qué estadios son los más emblemáticos del Perú con historia y modernidad que albergan a los aficionados?

El Perú posee diversos estadios considerados símbolos del deporte nacional debido a su historia, capacidad y los eventos que han albergado a lo largo de los años. Entre ellos destaca el Estadio Nacional, tradicional sede de la selección peruana y escenario de partidos históricos, conciertos y grandes acontecimientos deportivos. También figura el Estadio Monumental, casa de Universitario de Deportes y uno de los recintos con mayor capacidad en Sudamérica, así como el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, reconocido por su arraigo e importancia en la historia futbolística del país. La lista también incluye otros escenarios representativos de distintas regiones del Perú, como el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, que fue sede de encuentros internacionales; el Estadio Miguel Grau del Callao, con un importante valor histórico; el Estadio Mansiche de Trujillo, considerado uno de los principales recintos del norte del país; y el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, habitual escenario de competencias nacionales e internacionales y sede deportiva vinculada a FBC Melgar.