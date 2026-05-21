Por Redacción EC

El Perú continúa impulsando proyectos orientados al fortalecimiento de su infraestructura deportiva y, en los próximos años, sumará un nuevo estadio que promete convertirse en uno de los más grandes y modernos del país. La iniciativa forma parte de la ampliación y modernización los espacios destinados a la práctica y desarrollo del fútbol nacional. Durante mucho tiempo, el balompié peruano enfrentó limitaciones debido a la escasez de escenarios deportivos adecuados afectando tanto a clubes como a deportistas y aficionados. Ante esta necesidad, entidades públicas y privadas comenzaron a promover proyectos de construcción y modernización de recintos deportivos en distintas regiones del país. La nueva infraestructura busca no solo incrementar la capacidad para albergar encuentros deportivos, sino también ofrecer instalaciones modernas con mejores condiciones para los jugadores, espectadores y actividades complementarias. Asimismo, este proyecto contribuirá al crecimiento del deporte y fortalecimiento del fútbol en el Perú.