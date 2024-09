Pamela Franco ha generado que sigan creciendo los rumores que señalan que tiene una relación sentimental con Christian Cueva, futbolista de Cienciano. La cantante fue abordada por la prensa luego de llegar de la ciudad de Cusco, en donde aparentemente no tenía ninguna presentación musical, por lo que la prensa ha relacionado dicho viaje con una visita al popular ‘Aladino’. A propósito de ello, a la artista se le consultó por los likes que el deportista le dio a sus fotografías en Instagram. Aquí te contamos qué dijo.

La pícara respuesta de Pamela Franco a los like de Christian Cueva: ¿Qué dijo la cantante?

La cámaras de Amor y Fuego se encargaron de entrevistar a Franco. Ante la pregunta sobre los likes de de Cueva en sus fotos, ella contestó lo siguiente de manera sarcástica: “Tiene que ser recíproco. Yo también le daré mi like ‘Me gusta’)”.

Luego, a la cantante se le consultó por su viaje a Cusco. “¿Solamente voy a Cusco cantando? Voy a regresar, regreso el 30, tengo que seguir trabajando”, dijo Pamela, quien prefirió no dar mayores detalles de su viaje a la ciudad imperial.

Pese a que no tenía ninguna presentación musical, Franco viajó a Cusco. (Foto: Difusión)

¿A qué fotografías de Pamela Franco reaccionó Christian Cueva?

Cueva reaccionó dándole Me Gusta a dos fotografías de Franco. En ambas se ve a la expareja de Christian Domínguez mirando por una ventana. Recordemos que no es la primera vez que Cueva le da like a las imágenes que sube la cantante a su cuenta de Instagram.

Cueva ya viene teniendo minutos con Cienciano del Cusco. (Foto: Club Cienciano)

Pamela Franco sobre relación con Cueva: “Nadie sabe lo que puede pasar más adelante ”

El último 29 de agosto, Pamela Franco junto a ‘Alma Bella’ estuvieron presentes en el set de ‘Todo se filtra’ para promocionar una canción. Sin embargo, el popular ‘Metiche’ no dudo en preguntarle a la chimbotana sobre su situación con Christian Cueva, con quien ha sido vinculada desde hace un tiempo e incluso revelaron imágenes que salen besándose.

El conductor de televisión puso en evidencia a la modelo recordándole varios sucesos que pasó entre Cueva y ella desde el año 2018 y 2019. “(¿Qué relación te une a Cueva?) Somos amigos, no has visto que nos seguimos en Instagram (...) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy o no, porque a las finales todos especulan”, dijo en dicho medio muy incomoda.

Asimismo, Kurt Villavicencio no dejó pasar el momento para mencionarle a la expareja de Christian Domínguez que en una entrevista con María Pía ella aceptó que “nunca” estaría en una relación con Christian Cueva, luego de ser su amante años atrás. (En el momento que dije eso) Yo estaba mal, o sea nadie se pone a pensar que en ese momento no estaba bien emocionalmente, y bueno (ahora) nadie sabe lo que puede pasar más adelante porque tampoco puedo decir que no (¿hablas con él) Sí, hablo con él”, precisó.

Por su parte, Yolanda Medina, líder de la agrupación femenina, intervino en la entrevista para sacar cara por su amiga, solicitando que paren con los comentarios humillantes que tienen hacia la cantante. “Cada quien es dueño de sus acciones, no solo las mujeres, somos culpables de lo que le pasa a un matrimonio. Solamente chancan a Pamela, ya basta, estamos trabajando, somos mujeres trabajadoras y no vamos a venir a un programa para que me digas ‘amante’. ¡Ya basta, se acabó! Toda la vida me vas a lapidar”, dijo.

Ante estas declaraciones, la que se pronunció fue Magaly Medina en su programa y criticó las declaraciones de Franco en el set de Panamericana TV. La pelirroja tildó de “malcriada” a la intérprete de cumbia por dejar con la palabra en la boca a ‘Metiche’. “Que tal malcriadez y que tal falta de respeto de la otra, parecían todas unas irrespetuosas. Ella dice: ‘todo el mundo le dice amante’, ha sido amante pues, ¿qué cosa le vamos a decir? legítima mujer de alguien, ella ha sido amante, amante, amante de Cueva y ahora sigue siéndolo, creo”, comentó en su espacio ‘Magaly TV La Firme’.