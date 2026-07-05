Hay personas que, desde el primer momento en que intervienen en una conversación, llaman la atención por hablar con un tono de voz elevado. A simple vista, este comportamiento suele asociarse con liderazgo, firmeza o una gran seguridad personal. Sin embargo, especialistas en psicología advierten que esa percepción no siempre refleja lo que realmente ocurre. De acuerdo con diversos expertos, alzar la voz de manera habitual no necesariamente es una muestra de fortaleza o confianza. Asimismo, en determinadas circunstancias, esta conducta puede responder a factores emocionales más profundos y convertirse en una forma de expresar necesidades internas, manejar la frustración o reaccionar ante situaciones que generan tensión o incomodidad. El caso que una persona grite puede estar relacionado por otros motivos.

Conoce la verdadera razón por lo que una persona suele gritar o levantar la voz cuando conversa

Varios especialistas sostienen que levantar la voz con frecuencia no siempre refleja fortaleza. En muchos casos puede estar relacionado con una búsqueda constante de validación y reconocimiento. La psicología contemporánea sugiere que esta interpretación puede resultar engañosa. Diversos expertos consideran que quienes levantan la voz de manera habitual no necesariamente intentan controlar a los demás. Muchas veces buscan algo mucho más básico: asegurarse de que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta. Según esta perspectiva, el comportamiento puede desarrollarse a partir de experiencias tempranas donde la persona sintió que sus necesidades emocionales, pensamientos o sentimientos no recibían suficiente atención.

Qué recomiendan los especialistas sobre las personas que gritan y reflejan la búsqueda de validación

En este contexto, la teoría del apego, desarrollada por el psicólogo John Bowlby, plantea que los vínculos establecidos durante la infancia influyen en la manera en que las personas expresan sus emociones y buscan atención, afecto o validación en la etapa adulta. Estas experiencias tempranas pueden marcar la forma en que cada individuo se comunica y responde ante distintas situaciones sociales. Los especialistas también señalan que la voz es mucho más que un medio para transmitir información. El tono y la intensidad con que una persona habla pueden reflejar estados emocionales como el estrés, la seguridad, la ansiedad o la inseguridad. Por ello, recomiendan analizar cada comportamiento dentro de su contexto, ya que quien suele levantar la voz de forma recurrente podría estar reproduciendo patrones adquiridos a lo largo de su vida, más que intentando imponerse o ejercer autoridad sobre los demás.

¿Cómo se sienten las personas cuando son escuchadas, según los especialistas en la psicología?

Los expertos sostienen que la forma en que las personas se comunican está estrechamente relacionada con las experiencias emocionales que han vivido a lo largo de su vida. En ese sentido, un artículo publicado por Psicología y Mente sobre la escucha activa señala que sentirse realmente escuchado favorece el bienestar psicológico y contribuye a disminuir las respuestas defensivas durante las interacciones. No obstante, comprender el origen de estos patrones de comunicación no implica justificar actitudes agresivas o irrespetuosas. Por el contrario, invita a analizar qué necesidades emocionales podrían estar detrás de determinados comportamientos que, en muchas ocasiones, son interpretados únicamente como señales de autoridad, firmeza o un carácter dominante.

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