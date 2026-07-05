Por Redacción EC

Hay personas que, desde el primer momento en que intervienen en una conversación, llaman la atención por hablar con un tono de voz elevado. A simple vista, este comportamiento suele asociarse con liderazgo, firmeza o una gran seguridad personal. Sin embargo, especialistas en psicología advierten que esa percepción no siempre refleja lo que realmente ocurre. De acuerdo con diversos expertos, alzar la voz de manera habitual no necesariamente es una muestra de fortaleza o confianza. Asimismo, en determinadas circunstancias, esta conducta puede responder a factores emocionales más profundos y convertirse en una forma de expresar necesidades internas, manejar la frustración o reaccionar ante situaciones que generan tensión o incomodidad. El caso que una persona grite puede estar relacionado por otros motivos.