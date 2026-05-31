Por Redacción EC

La llegada del primer hijo suele estar rodeada de expectativas idealizadas sobre la maternidad y la paternidad. Sin embargo, una vez que la familia enfrenta el día a día, aparecen los desafíos propios de la crianza: cambios constantes de pañales, despertares nocturnos, largas jornadas de cuidado y la adaptación a una rutina completamente nueva. Es frecuente escuchar expresiones como “mi pareja me ayuda mucho”, una frase que a menudo se interpreta como una muestra de apoyo dentro del hogar. Sin embargo, los especialistas señalan que esta afirmación también puede reflejar una distribución desigual de las responsabilidades familiares. El término “ayudar” sugiere que una de las partes sigue siendo la principal responsable de las tareas de cuidado, mientras que la otra colabora de manera complementaria. En muchos casos, la organización de la crianza, la planificación de actividades y la atención cotidiana de los hijos continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.