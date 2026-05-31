La llegada del primer hijo suele estar rodeada de expectativas idealizadas sobre la maternidad y la paternidad. Sin embargo, una vez que la familia enfrenta el día a día, aparecen los desafíos propios de la crianza: cambios constantes de pañales, despertares nocturnos, largas jornadas de cuidado y la adaptación a una rutina completamente nueva. Es frecuente escuchar expresiones como “mi pareja me ayuda mucho”, una frase que a menudo se interpreta como una muestra de apoyo dentro del hogar. Sin embargo, los especialistas señalan que esta afirmación también puede reflejar una distribución desigual de las responsabilidades familiares. El término “ayudar” sugiere que una de las partes sigue siendo la principal responsable de las tareas de cuidado, mientras que la otra colabora de manera complementaria. En muchos casos, la organización de la crianza, la planificación de actividades y la atención cotidiana de los hijos continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

¿Cuál es el rol que hoy en día los padres tienen debido al contexto laboral y estresante que pueden tener?

Las nuevas generaciones de padres participan cada vez más en las labores de cuidado, educación y acompañamiento de sus hijos, compartiendo tareas que antes se atribuían casi exclusivamente a las madres. Este cambio refleja una evolución en las dinámicas del hogar y una creciente búsqueda de corresponsabilidad en la crianza, aunque persisten desafíos para alcanzar una distribución plenamente equitativa de las responsabilidades. Asimismo, la llegada de los hijos lleva a muchas parejas jóvenes, que antes compartían las responsabilidades de manera equilibrada, a enfrentarse a un desafío poco visible: la carga mental. Se trata de una constante exigencia de planificación, supervisión y organización, donde el mayor agotamiento no proviene únicamente de las tareas físicas, sino del esfuerzo permanente que implica coordinar y anticipar las necesidades del hogar y la crianza.

¿Qué hacer con la carga mental de los jóvenes padres para evitar que los desgaste constantemente al cumplir su rol?

Ante este las nuevas generaciones muestran una mayor disposición a cuestionar los roles tradicionales de género y a promover una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares, avanzando de un modelo basado en la “ayuda” ocasional hacia una verdadera corresponsabilidad en la crianza y las tareas domésticas. La psicóloga Leticia Martín Enjuto explica que la llegada del primer hijo suele representar una profunda transformación emocional y psicológica para la pareja. “A partir de ese momento surgen múltiples exigencias relacionadas con la alimentación, el sueño, las consultas médicas, las rutinas diarias y la atención constante al bienestar del bebé, aspectos que requieren una organización permanente”, indica la especialista. Asimismo, es importante reconocer y repartir de manera equitativa estas responsabilidades resulta fundamental para preservar el bienestar de ambos miembros de la pareja.

¿Cómo compartir la carga mental de forma equitativa si cada vez hay más conciencia sobre la carga de la mujer?

La comunicación, la organización compartida y el compromiso mutuo son algunas de las herramientas que contribuyen a reducir la carga mental y favorecer una experiencia de crianza más equilibrada y saludable. La especialista Leticia Martín Enjuto sostiene que las nuevas generaciones muestran una mayor disposición a expresar sus emociones, cuestionar los modelos tradicionales de convivencia y construir relaciones de pareja más equilibradas y conscientes. No obstante, advierte que aún persisten desafíos importantes para alcanzar una distribución plenamente equitativa de las responsabilidades dentro del hogar. También señala que la igualdad efectiva no depende únicamente de la voluntad de las personas, sino de la capacidad para revisar hábitos, creencias y patrones de comportamiento arraigados durante años. Muchas de estas dinámicas se reproducen de forma automática y continúan influyendo en la manera en que se reparten las tareas domésticas y de cuidado.

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