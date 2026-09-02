Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De ¿hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica, junto con la sociología, explicó las razones por las que las personas nacidas durante las décadas de 1950 y 1960 comenzaron a trabajar desde temprana edad. A pesar de que muchos podrían relacionarlo con las vivencias de aquella época, diversas investigaciones atribuyen este comportamiento a factores económicos, familiares y educativos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.