A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De ¿hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica, junto con la sociología, explicó las razones por las que las personas nacidas durante las décadas de 1950 y 1960 comenzaron a trabajar desde temprana edad. A pesar de que muchos podrían relacionarlo con las vivencias de aquella época, diversas investigaciones atribuyen este comportamiento a factores económicos, familiares y educativos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS NACIDAS EN LOS AÑOS 50 Y 60 DEJARON LOS ESTUDIOS A TEMPRANA EDAD?

A través de estudios psicológicos y sociológicos, señaló que las generaciones nacidas durante las décadas de 1950 y 1960 enfrentaron mayores limitaciones para acceder a una educación debido al contexto económico y social en la que vivían. Esto llevó a que muchas personas se incorporaran al mercado laboral a una edad más temprana. De hecho, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2019 evidencia que quienes pertenecían a hogares con menores recursos tuvieron un acceso más limitado a la enseñanza superior.

Es decir, entre las generaciones nacidas en las décadas de 1940 y 1950, la proporción de jóvenes que permanecían estudiando hasta los 16 años aumentó del 50 % al 70 %. Sin embargo, el acceso a la educación superior continuaba siendo limitado, especialmente para las mujeres, cuya participación en el mercado laboral alcanzaba apenas el 40 % en 1962, conforme comparte la plataforma OkDiario.

En tanto, la generación nacida entre 1968 y 1979 registró las tasas más bajas de emancipación antes de los 25 años. Aunque la generación de 1980-1993 mostró una leve recuperación, los nacidos entre finales de los 60 y los 70 mantuvieron menores niveles de emancipación hasta los 28 años. Por ello, desde la psicología, este comportamiento se entiende como una adaptación a las circunstancias particulares de cada generación.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE HABLAN SOLAS Y SUEÑAN DESPIERTAS?

A través de una investigación que se le realizó a más de 1 300 personas en el 2025, encontró que el soñar despierto y hablar solo de manera intencional está relacionado con un mayor desempeño creativo y podría guardar cierta asociación con la inteligencia. De hecho, esta divagación mental favorece la conexión entre redes cerebrales vinculadas al control y la imaginación. Según especialistas, las personas que suelen imaginar pueden favorecer la creación de nuevas conexiones entre ideas y estimular su creatividad, especialmente durante actividades rutinarias o monótonas, como caminar o ducharse.

En tanto, las que hablan en voz alta consigo mismo puede contribuir a organizar los pensamientos, establecer prioridades y encontrar soluciones a determinados problemas. Así, al verbalizar las ideas, las personas pueden descomponer situaciones complejas en pasos más concretos y fáciles de manejar. Por último, soñar despierto y hablar solo pueden contribuir a estimular la creatividad y organizar los pensamientos, además de reflejar procesos cognitivos vinculados con distintas facetas de la inteligencia humana, conforme comparte la plataforma Vistazo.