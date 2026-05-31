Por Redacción EC

Actualmente, la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por consiguiente, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado el comportamiento de las personas que tardan en responder mensajes de WhatsApp, una conducta que suele ser interpretada por otros como desinterés, rechazo o falta de educación. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta conducta suele estar relacionada con aspectos emocionales de la vida de las personas, los cuales pueden influir en la decisión de postergar una respuesta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.