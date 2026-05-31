Actualmente, la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por consiguiente, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado el comportamiento de las personas que tardan en responder mensajes de WhatsApp, una conducta que suele ser interpretada por otros como desinterés, rechazo o falta de educación. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta conducta suele estar relacionada con aspectos emocionales de la vida de las personas, los cuales pueden influir en la decisión de postergar una respuesta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE TARDAN EN RESPONDER UN MENSAJE DE WHATSAPP?

De acuerdo con el psicólogo José Martín del Pliego, algunas personas suelen posponer la respuesta a mensajes de WhatsApp porque no se sienten con la energía mental necesaria para entablar una conversación, por lo que este comportamiento está relacionado con la sobreestimulación que caracteriza a la sociedad actual. El especialista señala que esta situación suele presentarse al final de la jornada, es decir, luego de que haya pasado horas tomando decisiones, resolviendo problemas, respondiendo mensajes o intentando cumplir múltiples tareas. Como consecuencia, el cerebro experimenta una especie de agotamiento mental.

Eso no es todo, también existen algunos perfiles más inseguros o evitativos que sienten mayor presión al responder mensajes, debido a su preocupación por expresarse correctamente o no decepcionar al interlocutor. Esto lleva a una autoexigencia que puede terminar retrasando aún más sus respuestas. Inclusive, en situaciones de saturación mental, el cerebro puede evitar determinados estímulos como mecanismo de protección para reducir el riesgo de una sobrecarga adicional, retrasando la respuesta por horas, días o semanas.

La psicología dice que las personas que tardan en responder un mensaje por WhatsApp, no lo hacen por mal educados, es porque buscan su paz mental. Foto: El País

Finalmente, el psicólogo insta a las personas a establecer límites en el uso de la tecnología o redes sociales con el fin de proteger su salud mental y recuperar espacios de descanso, dejando en claro que responder con demora no necesariamente refleja desinterés o rechazo. “Hay demasiados estímulos, demasiadas notificaciones y eso genera una carga. Hay personas que, aunque lean el mensaje, se sienten con poca energía mental y lo posponen. Y a veces al posponerlo ya no responden. Hay personas que quieren contestar bien y directamente no lo hacen al final”, explicó José Martín, conforme comparte la plataforma Hola.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE NACIERON ENTRE 1945 Y 1965?

A lo largo de los años, los adultos mayores no solo han experimentado transformaciones drásticas en sus vidas como, por ejemplo, la jubilación, afecciones de salud, cambios en la apariencia física, entre otros, sino también han vivido experiencias emocionales más positivas desde el punto de vista psicológico. Y es que, de acuerdo con una investigación publicada en Current Directions in Psychological Science, determinó que las personas mayores tienden a manejar mejor sus emociones y mantener un mayor bienestar afectivo frente a los más jóvenes.

Es decir, gracias a que con el tiempo desarrollan una mayor capacidad para priorizar vínculos significativos, evitar conflictos innecesarios y enfrentar de forma más selectiva las situaciones complejas. Por ello, las personas nacidas entre 1945 y 1965 crecieron en una época de profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, un contexto que podría haber contribuido a fortalecer su capacidad de adaptación. De hecho, expertos sostienen que esta generación desarrolló desde edades tempranas habilidades para asumir responsabilidades y enfrentar problemas con recursos limitados, conforme comparte Los Andes.