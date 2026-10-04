La comunicación cotidiana entre padres e hijos puede contribuir a fortalecer la confianza, la autoestima y el vínculo afectivo durante la infancia. (Imagen: Gemini IA)
La comunicación cotidiana entre padres e hijos puede contribuir a fortalecer la confianza, la autoestima y el vínculo afectivo durante la infancia. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

La felicidad infantil no significa que un niño esté permanentemente sonriente o que nunca tenga rabietas, miedo, tristeza o frustración. El bienestar emocional tiene más que ver con sentirse querido, seguro y con libertad para explorar su entorno. La psicóloga Carole Lozupone-Daudon, citada en el artículo de referencia, destaca precisamente la importancia del vínculo entre los menores y los adultos que los acompañan.