La felicidad infantil no significa que un niño esté permanentemente sonriente o que nunca tenga rabietas, miedo, tristeza o frustración. El bienestar emocional tiene más que ver con sentirse querido, seguro y con libertad para explorar su entorno. La psicóloga Carole Lozupone-Daudon, citada en el artículo de referencia, destaca precisamente la importancia del vínculo entre los menores y los adultos que los acompañan.

“Te amo”: sentirse querido sin condiciones

Una de las expresiones señaladas es “te amo”, una frase que transmite al niño que el vínculo afectivo no depende de sus calificaciones, comportamiento o logros. Escuchar de manera habitual muestras sinceras de cariño puede ayudar a construir un entorno en el que el menor se sienta valorado y acompañado, incluso cuando atraviesa momentos complicados.

La comunicación afectiva, sin embargo, no se limita a decir palabras cariñosas. También está presente en escuchar al niño, prestar atención a lo que cuenta, compartir tiempo con él y mostrar interés por sus actividades. De esta manera, el mensaje de afecto se convierte en una experiencia cotidiana y no únicamente en una frase repetida.

“Confío en ti”: una frase que impulsa la autonomía

La segunda expresión es “confío en ti”. Su importancia está relacionada con la posibilidad de que los niños exploren, prueben cosas nuevas y desarrollen progresivamente su autonomía sabiendo que cuentan con el respaldo de sus padres. Esto no significa dejar de establecer límites, sino permitir que el menor asuma pequeños retos apropiados para su edad.

La confianza también puede reforzarse cuando los adultos reconocen el esfuerzo y las decisiones del niño en lugar de centrarse exclusivamente en el resultado. Las recomendaciones actuales sobre elogio infantil aconsejan utilizar comentarios concretos y sinceros, señalando qué hizo bien el menor. Por ejemplo, destacar que persistió ante una dificultad puede ser más útil que limitarse a decirle que es “muy inteligente”.

“Soy feliz”: entender que la felicidad no es permanente

La tercera frase mencionada en la referencia es “soy feliz”. En este punto es importante hacer una precisión: la psicología no establece que repetir esta expresión convierta automáticamente a un niño en feliz. Más bien, puede ser una manifestación de bienestar cuando el menor tiene la posibilidad de expresar cómo se siente y percibe su entorno como seguro.

Además, los especialistas advierten que una infancia saludable no consiste en eliminar las emociones negativas. La tristeza, el enojo, la frustración y el miedo también forman parte del desarrollo. El papel de los padres consiste en acompañar esas emociones y enseñar progresivamente a gestionarlas, sin exigir que el niño esté alegre todo el tiempo. De hecho, protegerlo de cualquier dificultad puede impedir que desarrolle confianza para afrontar los desafíos por sí mismo.

Por eso, más que memorizar tres frases, lo importante es construir una comunicación cotidiana basada en afecto, confianza y escucha. Las palabras adquieren mayor valor cuando están respaldadas por acciones: estar disponible, respetar las emociones del niño, reconocer su esfuerzo y permitirle desarrollar autonomía. En ese contexto, expresiones como “te amo”, “confío en ti” o “soy feliz” pueden formar parte de una relación que favorezca su bienestar emocional, pero no constituyen por sí solas una prueba de que un niño sea feliz.

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