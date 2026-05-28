En la actualidad, distintos hábitos cotidianos son materia de análisis por parte de especialistas, especialmente desde el campo de la psicología, disciplina que busca interpretar conductas y rasgos de personalidad presentes incluso en acciones realizadas de manera inconsciente. Dentro de ese contexto, también ha cobrado interés la forma en que las personas interactúan en plataformas digitales y aplicaciones de mensajería. Precisamente, uno de los comportamientos que más llama la atención de los expertos está relacionado con quienes leen los mensajes en WhatsApp, permanecen conectados en la aplicación e incluso revisan las conversaciones de grupos familiares o de amigos, pero rara vez participan respondiendo o escribiendo algún comentario. Según los especialistas en psicología, este tipo de actitud podría reflejar determinados patrones de comunicación, preferencias sociales o formas particulares de relacionarse con los demás en entornos virtuales.

La psicología explica por qué algunas personas leen los mensajes y nunca responden en los grupos de WhatsApp

Existen múltiples factores que pueden explicar este comportamiento, aunque la psicología identifica algunas razones específicas detrás de las personas que suelen permanecer en silencio dentro de los grupos de WhatsApp pese a leer constantemente los mensajes compartidos.

Si bien la popular aplicación se ha convertido en una herramienta clave para mantener conectadas a millones de personas, no todos reaccionan igual frente a las conversaciones digitales. Para algunos usuarios, la timidez aparece como una de las principales barreras al momento de intervenir, responder comentarios o expresar opiniones dentro de chats grupales, generando cierta resistencia a participar activamente en las conversaciones.

Así lo expresa Olga Albaladejo para Cuerpomente, y es que basado en su experiencia como psicóloga, entiende que dicho rasgo de personalidad caracterizado por la inseguridad y nerviosismo también, tiende a influir en esa negación a incluso enviar un audio al igual que la determinada ansiedad social.

“En WhatsApp, los mensajes quedan escritos, visibles para todos y sujetos a múltiples interpretaciones”, y como “no hay tono, no hay gestos, no hay contexto emocional“, algunas personas pueden terminar evidenciando estrés, y con temor a ser juzgado o malinterpretado si decide escribir mensajes puntuales hacia el grupo creado entre amigos o familiares.

¿Por qué te muerdes los labios al hablar?

Nuestra de manera de actuar tiende a evidenciar hasta la búsqueda de bienestar, y reflejar así la intención de hacerle sentir a otra persona un estado de ánimo puntual con solamente apretar los labios con los dientes.

De acuerdo a información especializada compartida, las personas que se muerden los labios al hablar o expresarse, denotan tanta tensión como inquietud y hasta nerviosismo, pudiendo demostrar también, según la psicología, cierta atracción por quien tenemos al frente.

¿Qué más debes saber sobre este comportamiento?

Cabe resaltar asimismo, que dicho movimiento en particular, muchas veces realizado de manera inconsciente, tiende a interpretarse además como un signo de preocupación o ansiedad que de acuerdo al contexto, puede mostrarte siendo moderado y concentrado a la vez.