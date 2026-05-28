Por Kenyi Peña Andrade

En la actualidad, distintos hábitos cotidianos son materia de análisis por parte de especialistas, especialmente desde el campo de la psicología, disciplina que busca interpretar conductas y rasgos de personalidad presentes incluso en acciones realizadas de manera inconsciente. Dentro de ese contexto, también ha cobrado interés la forma en que las personas interactúan en plataformas digitales y aplicaciones de mensajería. Precisamente, uno de los comportamientos que más llama la atención de los expertos está relacionado con quienes leen los mensajes en WhatsApp, permanecen conectados en la aplicación e incluso revisan las conversaciones de grupos familiares o de amigos, pero rara vez participan respondiendo o escribiendo algún comentario. Según los especialistas en psicología, este tipo de actitud podría reflejar determinados patrones de comunicación, preferencias sociales o formas particulares de relacionarse con los demás en entornos virtuales.