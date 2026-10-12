Durante buena parte de sus vidas, muchas mujeres destinaron sus ingresos a sostener el hogar, criar a sus hijos y atender las necesidades de la familia. Sus propios deseos quedaban relegados, como si el bienestar personal pudiera esperar indefinidamente. Sin embargo, al cumplir 65 años, algunas deciden cambiar el rumbo y comenzar una etapa diferente. Los viajes en solitario, los talleres de pintura y las sesiones con entrenadores personales empiezan a ocupar un lugar en sus agendas. Aunque para ellas representa una oportunidad de disfrutar, a su alrededor todavía hay quienes interpretan estas decisiones como un capricho tardío.

Detrás de este cambio hay una transformación en la manera de entender el tiempo, el dinero y las prioridades personales. Después de décadas dedicadas a los demás, estas mujeres comienzan a reservar recursos para experiencias que antes postergaban por responsabilidad o falta de oportunidades. Lo que para algunos puede parecer una conducta inesperada, para ellas significa recuperar espacios de libertad y explorar intereses propios. La llegada de los 65 años deja de ser vista únicamente como el inicio de la vejez y se convierte en una oportunidad para descubrir nuevas posibilidades. Así, cada viaje, cada clase y cada actividad elegida se transforma en una forma de reivindicar el derecho a disfrutar de la vida.

Estas son las razones por las cuales el cambio llega a los 65 y no antes según mencionan los especialistas

Desde la mirada de la psicología, el cambio que experimentan muchas mujeres al llegar a los 60 o 65 años no responde a un simple deseo pasajero, sino a una búsqueda de autonomía y reivindicación personal. Con los hijos encaminados hacia sus propias vidas, comienza una etapa en la que pueden volver la mirada hacia sí mismas. Después de años de priorizar las necesidades familiares, algunas deciden invertir en sus sueños, descubrir nuevas aficiones y disfrutar de aquello que dejaron pendiente. Lo que antes parecía imposible empieza a convertirse en una posibilidad concreta. Así, el cuidado personal deja de ocupar un segundo plano y adquiere un protagonismo que durante mucho tiempo les fue negado.

Los especialistas relacionan esta transformación con la denominada ética del cuidado, una expectativa social que coloca el bienestar de los hijos, la pareja y los padres mayores por encima de las necesidades propias. Durante décadas, muchas mujeres aprendieron a responder a esas responsabilidades, incluso cuando eso significaba postergar sus deseos. Sin embargo, entre los 60 y los 65 años, la jubilación y la partida de los hijos del hogar abren un nuevo escenario. Con más tiempo disponible y menos obligaciones cotidianas, también disminuye la culpa de destinar dinero a su propio bienestar. De esta manera, una etapa que suele asociarse con el retiro se convierte en una oportunidad para recuperar la libertad y disfrutar de una vida más propia.

Erik Erikson, a través de su teoría del desarrollo psicosocial, señala que la mujer suma la positividad

La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson permite comprender por qué muchas mujeres comienzan a priorizarse después de décadas dedicadas a sus familias. Entre los 40 y los 65 años, explica el psicólogo, predomina la generatividad, una etapa marcada por el deseo de cuidar, orientar y contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones. Durante ese periodo, gran parte de sus esfuerzos se concentra en acompañar a los hijos y garantizar el bienestar de sus seres queridos. Pero, cuando sienten que esa misión ha sido cumplida, surge la posibilidad de dirigir la atención hacia sus propias necesidades. No se trata de borrar los años de entrega, sino de reconocer que también merecen disfrutar de lo construido.

Al superar los 65 años, aparece otra etapa descrita por Erikson: la integridad del yo frente a la desesperación, un momento en el que las personas revisan su pasado para encontrarle sentido a su historia. En ese balance personal, algunas mujeres descubren que todavía tienen sueños por cumplir y experiencias por vivir. A ello se suma el denominado efecto de positividad, asociado con una mayor preferencia por las emociones agradables y las experiencias del presente durante la vejez, aunque no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Esta combinación puede impulsar una nueva forma de mirar el tiempo y las prioridades. Así, viajar, aprender algo diferente o darse un gusto deja de ser una promesa aplazada para convertirse en una oportunidad que deciden aprovechar hoy.

¿En qué gastan más las mujeres tienen 65 y cómo reacciona la familia cuando ve esas actividades?

Con el paso de los años, muchas mujeres comienzan a destinar sus ahorros a experiencias que antes quedaban relegadas por las obligaciones familiares. Los viajes, ya sea en solitario o acompañadas de amigas, se convierten en una oportunidad para descubrir nuevos lugares y disfrutar de su libertad. A la par, crece el interés por cuidar el cuerpo mediante el gimnasio, el yoga y una alimentación saludable que les permita conservar su independencia. Otras encuentran en los talleres artísticos, las universidades para adultos mayores y las clases de idiomas una forma de seguir aprendiendo. Incluso una salida al cine o al teatro adquiere un nuevo significado cuando el tiempo también empieza a dedicarse al disfrute personal.

Este cambio de prioridades también repercute en la dinámica familiar y en las relaciones de pareja. En los hogares más tradicionales, la independencia femenina puede generar tensiones y exigir acuerdos para reorganizar los espacios y las responsabilidades; en las relaciones más equitativas, en cambio, suele recibirse con alivio. Los hijos adultos también pueden sentir el impacto cuando sus madres dejan de estar siempre disponibles para cuidar a los nietos o resolver asuntos cotidianos. A ello se suma, en algunos casos, la preocupación por el destino de los ahorros acumulados durante años. Sin embargo, según los especialistas, esas inquietudes suelen dar paso al orgullo y la tranquilidad al verlas activas, satisfechas y dispuestas a disfrutar de esta nueva etapa.