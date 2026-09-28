Por Christian Gambini

El tiempo avanza para todos, pero no todos envejecen de la misma manera. Mientras algunos adultos mayores comienzan a notar cómo la memoria y otras capacidades mentales pierden agilidad, hay quienes, incluso después de los 80 años, continúan sorprendiendo por la lucidez de sus recuerdos. Sus experiencias parecen desafiar aquello que solemos asociar inevitablemente con el paso del tiempo.