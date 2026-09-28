El tiempo avanza para todos, pero no todos envejecen de la misma manera. Mientras algunos adultos mayores comienzan a notar cómo la memoria y otras capacidades mentales pierden agilidad, hay quienes, incluso después de los 80 años, continúan sorprendiendo por la lucidez de sus recuerdos. Sus experiencias parecen desafiar aquello que solemos asociar inevitablemente con el paso del tiempo.

En los laboratorios de Northwestern University, estos casos excepcionales han despertado especial interés. Los investigadores los han denominado “SuperAgers”, personas de 80 años o más cuya memoria episódica puede alcanzar un rendimiento comparable al de adultos entre 20 y 30 años más jóvenes. Al estudiar sus características, los científicos encontraron diferencias que podrían ayudar a comprender por qué algunos cerebros parecen resistir mejor los efectos del envejecimiento.

Estas son las razones por la cual las personas de más de 80 años mantienen muy ágil sus cerebros

No existe una fórmula única capaz de explicar por qué algunas personas conservan una memoria sorprendente al llegar a edades avanzadas. Las investigaciones apuntan, más bien, a un conjunto de hábitos y experiencias que podrían contribuir a mantener activo el cerebro. Entre ellos aparece un elemento que suele pasar desapercibido: la calidad de los vínculos sociales. No se trata de acumular amigos o contactos, sino de construir relaciones significativas que estimulen emocional e intelectualmente.

Otro detalle surge cuando se observa cómo estas personas enfrentan el aprendizaje. Los llamados “SuperAgers” no parecen conformarse con repetir aquello que ya dominan, sino que buscan nuevos desafíos que les exijan pensar, adaptarse y adquirir habilidades. Aprender algo complejo, enfrentarse a lo desconocido y salir de la rutina podría convertirse así en una forma de mantener al cerebro en constante movimiento. Son pequeños desafíos cotidianos que, con el paso de los años, podrían marcar una diferencia.

Se caracterizan por relaciones satisfactorias y de calidad demostrando distintos aspectos del bienestar psicológico

La historia comenzó con una comparación entre personas que habían cruzado los 80 años y conservaban una memoria extraordinaria, y otras de la misma edad con un rendimiento cognitivo promedio. El estudio, publicado en PLOS ONE, buscó descubrir qué aspectos del bienestar psicológico podían marcar alguna diferencia. Los participantes respondieron un cuestionario diseñado para explorar distintas dimensiones de su vida emocional y social. Entre las respuestas apareció una pista que despertó la atención de los investigadores. No estaba relacionada con la edad, sino con la manera en que se vinculaban con los demás.

Los llamados SuperAgers obtuvieron mejores resultados en el aspecto relacionado con los vínculos positivos: relaciones satisfactorias, cercanas y de calidad. La diferencia resultó significativa frente a sus pares, mientras que en las demás dimensiones del bienestar psicológico no se encontraron diferencias relevantes. El hallazgo dibuja así una escena sencilla, pero reveladora: detrás de una memoria que resiste al paso del tiempo podría existir también una vida rodeada de relaciones que aportan bienestar. Más que la cantidad de personas alrededor, parece importar la calidad de esos encuentros.

No se trata de acumular contactos, sino de mantener relaciones positivas y satisfactorias con otras

La escena parece sencilla, pero el hallazgo invita a mirar con cautela la relación entre memoria y vida social. Tener muchos amigos, conversar a diario o mantener una agenda llena de encuentros no garantiza, por sí solo, preservar las capacidades cognitivas. Los investigadores hablan de una posible asociación, no de una causa demostrada. Por eso, advierten que todavía hacen falta estudios más amplios que permitan comprender mejor cómo se conectan ambos factores.

La pista, sin embargo, apunta hacia otro detalle: no sería la cantidad de vínculos, sino su calidad. Una relación satisfactoria, cercana y positiva podría tener un significado diferente al de una larga lista de contactos. Así, mientras los años siguen dejando sus huellas, los SuperAgers parecen mostrar que algunas conexiones humanas podrían formar parte de una vida emocionalmente enriquecedora. La ciencia aún busca la respuesta definitiva, pero la historia deja abierta una pregunta: ¿podría sentirse acompañado también ser una forma de cuidar la memoria?

¿Qué ocurre cuando los adultos mayores enfrentan un período prolongado a actividades nuevas y cognitivamente exigentes?

La segunda pista apareció en el Synapse Project, un experimento que quiso observar qué ocurre cuando las personas mayores abandonan la rutina y se enfrentan a nuevos desafíos. Entre los participantes, de 60 a 90 años, algunos aprendieron fotografía digital y otros se aventuraron con el quilting, mientras un tercer grupo combinó ambas actividades. Durante tres meses dedicaron unas 15 horas semanales a estas tareas, enfrentándose a conocimientos y habilidades que inicialmente les resultaban desconocidos. La experiencia convirtió cada error en una oportunidad para seguir aprendiendo.

Al finalizar, los investigadores observaron una mejora en la memoria episódica entre quienes participaron en actividades que exigían un alto nivel de aprendizaje y esfuerzo mental. El resultado no significa que aprender fotografía o quilting sea una receta para conservar la memoria, sino que pone el foco en algo más profundo: el desafío de aprender. Enfrentarse a lo desconocido, equivocarse, incorporar información y practicar una nueva habilidad mantiene al cerebro en movimiento. Quizá, después de todo, seguir aprendiendo sea una de las maneras de continuar escribiendo nuevas páginas en la historia de la mente.

Mantener una mente activa con el paso de los años implica mucho más que hacer ejercicios para estimular la memoria

Con el paso de los años, mantener la mente activa podría exigir algo más que repetir ejercicios diseñados para entrenar la memoria. Aprender un idioma, tocar un instrumento, descubrir cómo funciona una nueva herramienta o dominar una habilidad desconocida son experiencias que obligan al cerebro a salir de la rutina. Cada nuevo aprendizaje trae consigo errores, esfuerzo y adaptación. Y es precisamente ese desafío el que puede convertir la experiencia cotidiana en un estímulo para la mente.

Pero la historia de los llamados SuperAgers todavía guarda preguntas sin respuesta. La genética, la salud, las experiencias acumuladas y otros factores también pueden influir en la manera en que envejece el cerebro. Los estudios no demuestran que aprender cosas nuevas o mantener buenas relaciones sea, por sí solo, la explicación de una memoria excepcional. Lo que sí aparece como una señal interesante es la combinación de vínculos sociales de calidad y aprendizaje constante, dos caminos que podrían acompañar un envejecimiento cognitivo más favorable.