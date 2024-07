Una reciente controversia ha surgido en torno al reconocido futbolista Jefferson Farfán y el periodista deportivo Coki Gonzáles, después de que ambos tuvieran un altercado que casi resultó en la expulsión de Farfán de un vuelo comercial. ¿Qué es lo que habría pasado? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE JEFFERSON FARFÁN PUDO SER BAJADO DEL AVIÓN TRAS PELEA QUE TUVO CON COKI GONZÁLES

Jefferson Farfán pudo haber sido bajado del avión tras un incidente con el periodista deportivo Coki Gonzales, debido a una confrontación física y verbal ocurrida en junio de 2015, mientras la selección peruana se preparaba para la Copa América de Chile. Durante el vuelo chárter, Farfán, molesto por los comentarios de Gonzales sobre él y su madre, intentó mover los audífonos del periodista con un periódico y le profirió varias ofensas. La situación escaló rápidamente, generando una tensa confrontación en el pasillo del avión, donde Farfán insultó repetidamente a Gonzales.

La posibilidad de que Farfán fuera bajado del avión se debió a la gravedad de la confrontación y al ambiente de tensión creado a bordo. La intervención de otros jugadores, como Claudio Pizarro, Carlos Zambrano y Salomón Libman, así como del cuerpo técnico, fue crucial para calmar la situación y evitar que el incidente llegara a mayores. La intervención de Juan Carlos Oblitas, quien llamó a la tranquilidad y logró que Farfán se sentara, ayudó a controlar el conflicto, permitiendo que el vuelo continuara sin mayores problemas. Sin embargo, la intensidad del altercado y las posibles consecuencias de la violencia a bordo podrían haber justificado la medida de bajar a Farfán del avión para asegurar la seguridad de todos los pasajeros.

“El tripulante de cabina que me ofreció el agua me dijo: ‘señor, ¿quiere que baje a ese pasajero del avión? a mi no me importa que sea de la selección. Déjalo ahí, por favor”, reveló Gonzáles en el video publicado en YouTube.

JEFFERSON FARFÁN REVELÓ QUE SE FUE A LOS GOLPES CON PAOLO HURTADO Y QUIÉN GANÓ LA PELEA: “ME PEGÓ”

“Lo que pasa es que hay muchas historias, él (Farfán) me ha contado una historia y ‘Caballo’ me ha contado otra historia, entonces yo estoy en duda, por eso me gustaría que lo traigan aquí al caballo y cuenten los dos lo que pasó”, empezó diciendo Carrillo.

Luego, la ‘Culebra’ agregó: “A mí el ‘caballo’ me dijo que lo reventó. Caballo me dijo: Carrillo yo sabía que ese momento iba a llegar. Me preparé con Maicelo… Te lo juro por Dios que eso me dijo. Sabía que ese momento iba a llegar y lo he reventado, pero de aquí (señala a Farfán) tengo otra versión”.

Farfán solo atinó a decir lo siguiente: “Me pegó, me pegó”. Dicha respuesta, que dejó sorprendido a los fans, provocó que tanto Guizasola como Carrillo estallaran en risas y prefirieran cambiar de tema.

¿PACO BAZÁN ESTARÁ EN ‘ENFOCADOS’? ESTO RESPONDIÓ JEFFERSON FARFÁN

Fiorella Retiz, una de las panelistas del programa Futmax League, le preguntó a Farfán si estará o no ‘Paco’ Bazán en ‘Enfocados’. “Farfán ya sabes quién va a ser tu próximo invitado en el podcast, porque vi que (Paco Bazán) ya había pasado los 100 mil suscriptores. ¿Vas a tener palabra? ¿Vas a invitar al ‘saltapatras’?”, dijo la reportera.

Farfán no hizo mucho énfasis en responder exactamente lo que pidió Retiz y más bien señaló que le gustaría tener nuevamente a Juan Manuel Vargas en su podcast. “¿Quién? Por faaaaavor. Yo lo quiero de nuevo al ‘Loco’ Vargas en mi programa, pero para hablar de todo. Él lo sabe”.

¿QUÉ DIJO ‘PACO’ BAZÁN SOBRE IR CON MAGALY MEDINA AL PROGRAMA DE JEFFERSON FARFÁN?

Cabe recordar que Farfán había dicho que, de llegar ‘Paco’ a los 100 mil suscriptores en su canal, lo invitaría a “Enfocados”. En ese sentido, Bazán, quien fue entrevistado por Expreso, espera que el exAlianza Lima cumpla con su palabra y lo entreviste en vivo junto a la popular ‘Urraca’.

“Jefferson subestimó el poder que tiene Magaly Medina, realmente ella lo ha hecho posible, es mérito realmente de ella”, empezó diciendo Bazán en referencia a la campaña que hizo Medina con el fin de que su canal de YouTube llegue a los 100 mil suscriptores.