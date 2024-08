La razón por la que Jefferson Farfán se habría molestado con Paco Bazán, según Roberto Guizasola

Desde hace algunos meses, Jefferson Farfán y Paco Bazán se vienen lanzando indirectas en sus respectivos programas, incluso la ‘Foquita’ anunció que no tendría como invitado al exarquero en ‘Enfocados’. Sin embargo, esto podría cambiar pronto, según Roberto Guizasola, quien se atrevió también a contar los motivos por el cual Farfán se habría molestado con el exgolero. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ROBERTO GUIZASOLA SOBRE LA MOLESTIA DE JEFFERSON FARFÁN CON PACO BAZÁN?

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola estuvieron como invitados en el programa ‘Fútbol Champán’ que se transmite por YouTube para hablar sobre diversos asuntos. Durante la entrevista, Paulo Albarracín, panelista del espacio, le preguntó sobre el conflicto que existe entre el ‘10 de la calle’ y Paco Bazán; además, de la supuesta invitación a ‘Enfocados’ si pasaba los 100 mil suscriptores en su canal.

“Te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que ‘Paco’ es bien chévere, pero pasó un tema que creo no lo supo manejar, de nuestro sobrino, su hijo (señala a Jefferson Farfán) y creo que cualquier padre se incomoda cuando tocan a sus hijos, nuestros cachorros”, reveló el popular ‘Cucurucho’.

Asimismo, Guizasola no dejó pasar el momento para confesar que pronto invitarán a la figura de ATV al programa ya que su presencia en el podcast daría show. “Yo creo que se va a dar en algún momento, ¿por qué no? Yo conozco a mi hermano. Esto es parte del espectáculo y nosotros damos show. El asunto es que él tiene que estar preparado para llegar allá. Si está preparado, hermano… si la gente quiere show y las chicas quieren reggaetón hay que darle papi, tú sabes que tenemos que ponerla en el satélite“, dijo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA NEGATIVA DE JEFFERSON FARFÁN EN ENTREVISTAR A PACO BAZÁN?

Hace algunos días, Magaly Medina utilizó su programa “Magaly Tv La Firme” para mencionar las razones por el cual Jefferson Farfán se niega a invitar a su podcast “Enfocados” a Paco Bazán. De esta manera, la popular ‘Urraca’ sostuvo que su colega del canal 9 cuenta con más experiencia en el medio televisivo a diferencia de la ‘Foquita’. Y es que la conductora presentó un nuevo segmento en su programa ‘Enchocolatados’ donde se presentó Bazán y bromeó con los comediantes en una simulación de entrevista.

“No, se defiende, ah. No, que tiene calle, pues tiene calle. Mira, si con estos dos chistosos él se ha lucido porque tiene correa y lo sabe vacilar. Claro que también le han tomado el pelo, pero de muy buena gana y él se deja. Pero contesta. Es contestón, es respondón. Él no se queda callado. Es lo bueno, lo que le da la calle, lo que le ha dado el trajinar, por tanto, set televisivos tiene, pues tiene tiene escenario, ¿no?”, dijo la pelirroja.

Asimismo, la figura de ATV puso en duda la habilidad del ‘10 de la calle’ para responder y manejar la presión en caso se concrete esa reunión, pero destacó la trayectoria en el medio del exmodelo. “Entonces eso es lo que yo creo que teme Farfán: que si se va y se enfrenta en este medio donde Paco tiene muchos mayores años de trayectoria, pues le va a dar como a hijo. Así que por eso es que bien difícil, yo veo eso que lo vayan a invitar, pero hoy en esta nota se supone que era para destacar”, explicó.