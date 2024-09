Renzo Schuller es uno de los personajes que ha sabido mantenerse en el mundo de la televisión a pesar de los años y cumpliendo diferentes facetas: ha sido reportero, conductor, animador y hasta actor. Por ese motivo, él es muy famoso a nivel nacional. A propósito de ello, en las últimas horas ha dado que hablar tras reaccionar a un video de TikTok en el que aparece su supuesto ‘doble’. Aquí te vamos a contar más detalles.

La reacción de Renzo Schuller cuando le dicen que es ‘igualito’ a usuario en Tiktok: “Sigo viendo ese video”

Un video de TikTok se volvió viral, luego de que en este apareciera una mujer bailando con un hombre que es denominado en redes como el ‘doble’ de Schuller. “Estoy bailando con Renzo Shuller”, dice la señora tras ser consultada por la persona que graba.

Debido a esta pintoresca situación, el presentador decidió reaccionar al material audiovisual. “Me estoy riendo porque estoy viendo en TikTok que me han pasado un montón de gente un link, de un pata que es igualito a mí, creo que hasta más guapo que yo. Sigo viendo el video. Lo voy a compartir en la siguiente historia. La gente se malea. Mi causa, lo voy a invitar al programa”, dijo Schuller.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video del supuesto doble de Renzo Schuller?

“Es igualito”, “Son dos gotas de agua”, “Deberían juntarse para ver las comparaciones”, “Definitivamente es tu doble”, “Ya tienes a alguien para que te reemplace cuando no quieras ir a trabajar”, “Una locura el parecido”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en redes sociales.

Renzo Schuller se refirió al video en donde es comparado con otra persona por su parecido físico. (Foto: difusión)

¿Por qué Juliana Oxenford “se molesta” con Renzo Schuller?

En abril de este año, se generó una gran polémica luego de que Juliana Oxenford hiciera una afirmación provocativa a Renzo Schuller en su programa de YouTube. La periodista dijo que los hombres no pueden pensar en más de una cosa a la vez, haciendo referencia a las muchas tareas que las mujeres deben hacer en el hogar.

La reacción de Renzo Schuller cuando le dicen que es ‘igualito’ a usuario en Tiktok: “Sigo viendo ese video”. (Foto: Instagram)

“Tu no tienes la capacidad como hombre para pensar en más de una cosa a la vez”, empezó diciendo la conductora de televisión. “Yo tengo que cuidar a los hijos, llevarlos al colegio, ver que llevan mañana, preparar los cumpleaños...”, argumentó.

También señaló que en su rol de madre debe estar pendiente de si a sus hijos les queda su ropa. En esta línea, aprovechó para cuestionar a Schuller si sabía cuánto calzaban sus hijos, además de preguntarle si sabía si recibieron la vacuna de la influenza o si sabe cuándo llevarlos al oculista.

Schuller optó por quedarse en silencio y responder con una sonrisa cómplice ante las efusivas declaraciones de la periodista. No obstante, en tono de burla, pidió ayuda al esposo de la periodista, quien respondió de inmediato que se encontraba de viaje hace dos meses.

El conductor del programa digital atinó a bromear aduciendo que la pareja de Juliana la dejó por su intensidad. “Te dijo: me voy a comprar pan y no volvió”, expresó el exconductor de ‘Combate’ entre risas. Oxenford siguió con la broma y respondió lo siguiente: “Me dijo: ‘Voy por un tequila y no regresó’”.