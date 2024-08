El último sábado 10 de agosto, Alianza Lima y ADT de Tarma igualaron sin goles en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Si bien los ‘íntimos’ lograron rescatar un punto y mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, el empate no fue del completo agrado de los hinchas blanquiazules, quienes criticaron el rendimiento y el juego de sus jugadores. Ante esta situación, Carlos Zambrano decidió salir al frente y responder a los detractores del equipo.

¿QUÉ RESPONDIÓ CARLOS ZAMBRANO A LAS CRÍTICAS DE LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA?

En primer lugar, el defensor peruano indicó que las reacciones negativas de los seguidores blanquiazules son iguales desde la ocasión en que Alianza Lima perdió el Clásico ante Universitario de Deportes. “Desde la tercera fecha han dicho lo mismo. Nosotros nos concentramos en el objetivo que tiene el grupo, a veces los resultados se dan y a veces no, esto es fútbol. Todos queremos ganar, pero los resultados a veces no se dan”, manifestó en diálogo con L1 Max, según informa radio Exitosa.

Luego quiso hacer recordar a los hinchas que el equipo apenas tiene unos cuantos días trabajando con el nuevo comando técnico, por lo que no pueden esperar resultados positivos de inmediato. “Tuvimos dos días de trabajo, entonces no sé qué espera la gente. No hemos tenido casi nada de trabajo, pero ya iremos plasmando la idea del profe en el campo”, sostuvo. Como se recuerda, Alianza Lima empezó recientemente una nueva etapa con la llegada del entrenador argentino Mariano Soso, tras la salida del colombiano Alejandro Restrepo.

Finalmente, el popular ‘Káiser’ señaló que si bien no obtuvieron el resultado que esperaban ante ADT, ahora deben cambiar de página y prepararse para su próximo partido en el torneo. “Es duro no poder ganar en casa, sabemos que estábamos punteando pero no sumar los tres puntos duele mucho. Ahora tenemos que levantar la cabeza, falta mucho aún así a seguir pensando positivo para tratar de sacar un buen resultado el próximo fin de semana”, sentenció.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR ALIANZA LIMA?

Tras el empate ante ADT, Alianza Lima buscará reivindicarse con sus hinchas en la próxima fecha del Torneo Clausura 2024. Sin embargo, esta tarea será difícil, pues tendrán al frente a Sporting Cristal, quien en caso gane este domingo a Atlético Grau, asumirá el primer lugar de la tabla de posiciones.

Alianza Lima enfrentará, en condición de visitante, a Sporting Cristal el próximo sábado 17 de agosto a las 8 de la noche (hora peruana), en un partido donde los hinchas blanquiazules esperan una victoria para mantener vivo el sueño de salir campeones del Torneo Clausura 2024 y obtener un pase a la final nacional.

¿CÓMO VA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2024 TRAS EL EMPATE DE ALIANZA LIMA?