Reimond Manco es considerado uno de los jugadores con más proyección que apareció en el fútbol peruano durante los últimos años. Su gambeta y velocidad fueron algunas de las virtudes que hicieron ilusionar a la hinchada peruana. Sin embargo, el exseleccionado nacional se encuentra en este momento sin jugar en Primera División. Pese a ello, sigue dando que hablar, como ha ocurrido en las últimas horas.

Resulta que Manco viene siendo buscado en este momento por los ronderos de La Libertad. Este hecho ha causado sorpresa entre los seguidores del fútbol, pues no entienden cuál es el motivo que provocó este suceso. Aquí te lo vamos a contar.

Reimond Manco: ¿por qué es buscado por los ronderos de La Libertad?

Quienes buscan a Manco son los ronderos el centro poblado de Barro Negro, distrito de Usquil, provincia de Otuzco, región La Libertad. La razón es que el futbolista venía jugando por el club deportivo Canibamba FCclub, conjunto de esa localidad, en un importante campeonato de la zona, el cual ofrece jugosos premios en cuanto a lo económico: hasta 35 mil soles se puede llevar al cuadro campeón.

Sin embargo, el exAlianza Lima no presentó a disputar el último partido de su equipo en dicho torneo que forma parte de la fiesta patronal. Esto provocó la indignación de los habitantes de esta zona, por lo que los ronderos emplearon su búsqueda.

La respuesta de Reimond Manco tras saber que era buscado por ronderos de La Libertad

Debido a esta situación, Manco ha tenido que manifestarse en redes sociales. El todavía deportista, quien actualmente se desempeña como conductor en un programa deportivo de YouTube, hizo saber su postura en las redes sociales.

El exSport Boys mencionó que él estaba dispuesto a cumplir con su palabra y jugar por Canibamba FCclub, no obstante, no se llegó a cumplir con el número necesario de jugadores, por lo que el partido no se pudo realizar.

“Quiero aclarar que acabo de llegar hoy (domingo 6 de agosto) a Lima. El día de ayer (sábado) estuve esperando para subir a Barro Negro, para jugar el partido correspondiente”, dijo Manco en primera instancia a través de un video.

Luego, el exMundialista Sub 17 agregó: “Hubo jugadores que el señor Anthony había llevado y se regresaron a Lima. Mejor dicho, lo estafaron, yo estuve en comunicación con él”.

Reimond Manco: quién es

Manco fue elegido el mejor jugador del Sudamericano Sub-17 en Ecuador 2007 y jugó el Mundial de dicha categoría. Tras sus buenas actuaciones, Manco fue comprado por el PSV Eindhoven el 9 de febrero del 2008. Aunque claro, antes de llegar a Holanda, el peruano debutó profesionalmente en el fútbol local con camiseta de Alianza Lima, donde demostró algunas cualidades que lo hicieron ser elegido por encima de James Rodríguez en el Sudamericano del 2007.

El PSV tiene la costumbre de contratar delanteros jóvenes con gran futuro. Esto pasó en casos como los de los brasileños con Ronaldo, Romario y, salvando las distancias del caso, también con Jefferson Farfán en el 2004.

En este contexto, Manco apuntaba a ser una de las promesas del fútbol peruano y de la selección peruana que ya había empezado mal la Eliminatoria con los castigos a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Andrés Mendoza y Santiago Acasiete por el escándalo en el Hotel Golf Los Incas. El joven de apenas 17 años era una esperanza ante los malos resultados.

Lamentablemente, Manco nunca pudo despegar como se esperaba. Pasó por diversos clubes del extranjero y fútbol peruano, pero en ninguno pudo mantener constancia y, debido a algunos problemas extradeportivos, jamás se consolidó como la ‘estrella’ que todos esperaban que sea.

