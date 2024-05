En medio de los enfrentamientos que está teniendo Miguel Trauco con su exesposa Karla Gálvez debido a que está siendo acusado de no apoyar económicamente a sus hijos, el programa “Magaly TV La Firme” intentó obtener declaraciones del futbolista, pero solo logró hablar con su representante José Chacón, quien se mostró reticente a comentar sobre el asunto. A continuación, te contamos qué dijo el mánager deportivo.

¿QUÉ DIJO EL REPRESENTANTE DE MIGUEL TRAUCO POR LA DENUNCIA DE LA EXESPOSA DEL FUTBOLISTA?

Consultado sobre las acusaciones realizadas por Karla Gálvez hacia su cliente Miguel Trauco, José Chacón dejó claro que no tiene información sobre el tema y que considera que es un asunto estrictamente personal entre Trauco y su exesposa. Además, el representante del futbolista enfatizó la necesidad de respetar la privacidad del futbolista, subrayando que sus problemas deben resolverse en el ámbito familiar y no a través de los medios de comunicación.

“No sé nada de este tema, es algo personal. No tendría que decir nada al respecto. Es un tema netamente de ellos. (...) Si quieren hablar con él, ahí podría hacerle llegar su mensaje”, sostuvo. La respuesta fue breve y contundente, dejando claro que no habrá más comentarios por parte de Trauco o su equipo sobre esta denuncia.

¿DE QUÉ ESTÁ ACUSANDO KARLA GÁLVEZ A MIGUEL TRAUCO?

Karla Gálvez presentó una denuncia en contra de su exesposo Miguel Trauco debido a su negativa de aumentar la pensión alimenticia para sus hijos. En una entrevista exclusiva con “Magaly TV La Firme”, Gálvez aseguró que Trauco actualmente envía $5,300 mensuales, pero considera que esta cantidad es insuficiente para cubrir todas las necesidades de los menores.

Asimismo, Karla Gálvez tuvo duras críticas hacia la paternidad de Miguel Trauco. Consultada sobre cómo evaluaría al futbolista como padre, Gálvez respondió con visible enojo y de manera contundente que era “una porquería”.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE MIGUEL TRAUCO SOBRE ESTA SITUACIÓN?

El jugador del Criciúma de Brasil expresó sus dudas sobre la petición de aumento de pensión alimenticia por parte de su exesposa, sugiriendo que la exigencia podría estar motivada por intereses personales de Karla Gálvez.

“No es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene”, comentó Trauco a Francisco Arévalo, un conductor de espectáculos de Tarapoto.

Por otro lado, recientemente se revelaron conversaciones donde el futbolista y parte de su familia tuvo duros calificativos hacia su expareja, por lo que Gálvez anunció que tomará medidas legales.

¿POR QUÉ MIGUEL TRAUCO Y KARLA GÁLVEZ TERMINARON?

En el 2019, la mujer confirmó a través de sus redes sociales que se separaron tras un ampay del futbolista con la modelo Valeria Roggero en un restaurante de Milán, Italia.

“Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres (...) Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto”, se lee en el comunicado que difundió en ese entonces.