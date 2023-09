La cantante mexicana Anahí, integrante de la exitosa agrupación musical RBD, sorprendió a sus fanáticos con una inesperada revelación sobre su familia: tiene una media hermana de nacionalidad peruana.

Según comentó la artista, su padre Enrique Puente contrajo matrimonio por primera vez en el Perú con una mujer peruana, con quien tuvo una hija. Sin embargo, la relación de su progenitor no duró mucho tiempo, por lo que posteriormente regresó a México y formó una nueva familia.

“Mi papá vivió un tiempo en Perú, donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá, se casaron y nació mi hermana Marichelo, después yo llegué a este mundo”, declaró Anahí en una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga.

Según recoge Infobae de las declaraciones de la protagonista de “Rebelde”, su hermana peruana participó en un certamen de belleza, es una “mujer hermosa” y se llama “Diana”.

¿QUIÉN ES LA HERMANA PERUANA DE ANAHÍ DE RBD?

El nombre completo de la hermana de Anahí es Diana Puente Hidalgo. A sus 58 años, vive en Lima junto a su pareja Alfie Buchacher Zuazo. Tiene dos hijos y le gusta que le digan “Nita” de cariño.

A la edad de 18 años, representó a la región de Tacna en el Miss Perú de 1983, donde destacó por tener el rostro más hermoso del evento. Aunque dicho certamen tuvo como ganadora a Vivien Griffiths Shields, Diana Puente se ganó los aplausos del público al lograr quedar como cuarta finalista. Sin embargo, a pesar de su destacada participación en el certamen de belleza, Diana no volvió a participar en un concurso nacional.

La primera vez que se supo de la existencia de Diana fue en 2006, cuando Anahí visitó el Perú en noviembre de aquel año y reveló que tenía una media hermana en una entrevista con la conductora de televisión María Pía Copello. “Yo tengo una media hermana aquí en Perú, por eso toda mi familia de México vino, aprovechando el concierto, ahora estamos todos juntitos”, manifestó la artista en aquel entonces.

No obstante, recién en el año 2011 se confirmó públicamente que Diana Puente era media hermana de la artista mexicana. La hermana de Anahí recurrió a la red social de Twitter para corrobar la información. “Como veo a muchas personas preguntándome, les confirmo sí soy Diana Hitarina Puente Hidalgo, la hermana de Anahí. Gracias”, escribió en la plataforma.

ANAHÍ REGRESA CON RBD

RBD es un grupo mexicano de música pop y electrónica que fue creado a fines de los años 2000. La agrupación estaba integrada por seis jóvenes: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera. Ellos se hicieron populares y se robaron el cariño del público gracias a la telenovela internacional “Rebelde”. En aquella época publicaron varios álbumes de estudio, además de realizar giras por distintos países.

Aunque en 2008 se separaron, 15 años después sugieron buenas noticias para sus fanáticos. Anahí volverá a juntarse con Dulce María, Maite Perroni, Christopher y Christian Chávez para presentarse en los escenarios y revivir los mejores éxitos de RBD. Esta es una de las grandes noticias del 2023 para los fans de la agrupación musical, quienes en los inicios del presente año anunciaron que realizarán una próxima gira, titulada “Soy Rebelde World Tour”, la cual se desarrollará en Estados Unidos, Brasil y México.