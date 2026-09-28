El regreso de BTS a los escenarios tendrá una parada muy esperada en Lima, donde el grupo surcoreano ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. Ante la gran cantidad de seguidores que se movilizarán hacia el recinto, Ticketmaster difundió un plan con horarios, accesos y rutas de salida, además de pedir al público que evite llegar con demasiada anticipación si su entrada no lo requiere.

Ticketmaster pide respetar los horarios de ingreso

Una de las principales recomendaciones de la organización es que cada asistente acuda al estadio de acuerdo con el horario correspondiente a su tipo de entrada. Quienes tengan acceso al soundcheck deberán realizar su registro hasta las 2:00 p. m.; posteriormente, desde las 4:00 p. m., se permitirá el ingreso del público con entradas para las zonas de campo. Para las tribunas, la apertura está prevista desde las 5:00 p. m.

El concierto de BTS está programado para comenzar a las 8:00 p. m. en las tres fechas. Ticketmaster señaló que los horarios podrían sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor. En el caso de las tribunas, además, los asientos son numerados, por lo que la recomendación es no acudir desde las primeras horas de la tarde si la entrada corresponde a esa zona. La distribución busca que la llegada sea progresiva y evitar que miles de personas se concentren simultáneamente en los alrededores.

Estas son las puertas según la zona del boleto

La entrada al Estadio San Marcos no será la misma para todos los asistentes. Los fanáticos que tengan boletos para Campo A deberán utilizar la puerta 1, ubicada en el sector de la avenida Venezuela. Para Campo C, el acceso asignado será la puerta 3, con ingreso por la avenida Universitaria. En tanto, quienes tengan entradas para Campo B deberán dirigirse a la puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial.

Para las personas que asistirán a las tribunas Norte, Sur u Occidente, se habilitarán las puertas 5 y 6, ubicadas en la zona de la avenida Amézaga. Ticketmaster recomendó revisar la información del boleto antes de salir de casa para identificar exactamente el acceso correspondiente. La medida pretende evitar que los asistentes tengan que desplazarse de una puerta a otra y, con ello, generar mayores concentraciones en las inmediaciones del recinto.

¿Qué recomienda Ticketmaster para la salida del concierto?

La organización también estableció un esquema para la desconcentración después de cada presentación. Las puertas habilitadas para abandonar el Estadio San Marcos serán la 1, 3, 5 y 8, con recorridos que conectarán con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides. El público deberá seguir las indicaciones del personal de seguridad, producción y Policía durante la salida.

Además, se difundieron mapas con rutas alternas y diferentes sentidos de desplazamiento alrededor del estadio. La recomendación central de Ticketmaster es conocer previamente el trayecto que corresponde a cada zona y respetar las rutas señalizadas tanto para el ingreso como para la salida. El plan fue publicado después de los problemas reportados durante la evacuación del primer concierto de Robbie Williams en Lima, aunque las medidas para BTS corresponden específicamente a la planificación de sus tres fechas en San Marcos.

Con estas disposiciones, Ticketmaster busca organizar el desplazamiento de los asistentes y reducir las concentraciones innecesarias en las inmediaciones del estadio. Para quienes acudirán a ver a BTS en Lima, revisar previamente la puerta asignada, respetar el horario de ingreso y conocer la ruta de salida puede facilitar el desplazamiento durante una jornada que reunirá a una gran cantidad de seguidores del grupo surcoreano.

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