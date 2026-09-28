BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. La organización difundió horarios, accesos y rutas para ordenar el ingreso y la salida del público. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. La organización difundió horarios, accesos y rutas para ordenar el ingreso y la salida del público. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

El regreso de BTS a los escenarios tendrá una parada muy esperada en Lima, donde el grupo surcoreano ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre. Ante la gran cantidad de seguidores que se movilizarán hacia el recinto, Ticketmaster difundió un plan con horarios, accesos y rutas de salida, además de pedir al público que evite llegar con demasiada anticipación si su entrada no lo requiere.