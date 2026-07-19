Dormirse puede convertirse en un verdadero desafío cuando la mente no deja de generar pensamientos, preocupaciones o pendientes justo al momento de descansar. Para quienes atraviesan este problema con frecuencia, una psicóloga ha compartido un método sencillo que busca reducir la actividad mental antes de dormir y favorecer un descanso más rápido sin necesidad de utilizar recursos adicionales. La propuesta se basa en un ejercicio de imaginación que puede incorporarse fácilmente a la rutina nocturna y que, con la práctica, ayudaría a conciliar el sueño en menos tiempo. A continuación, te contamos en qué consiste esta técnica, cómo ponerla en práctica paso a paso y por qué puede ser una alternativa útil para quienes tienen dificultades para desconectar antes de dormir.

¿CUÁL ES LA TÉCNICA QUE RECOMIENDA LA PSICÓLOGA PARA DEJAR DE SOBREPENSAR ANTES DE DORMIR?

La psicóloga Sonia Barber explica que muchas personas no permanecen despiertas porque no tengan sueño, sino porque su cerebro continúa funcionando con una intensa actividad mental. Para disminuir ese estado de alerta, plantea un ejercicio basado en la visualización de un recorrido conocido.

La especialista señala que el objetivo es dirigir toda la atención hacia una tarea específica y evitar que la mente siga alimentando preocupaciones o pensamientos repetitivos. Según indica, esta práctica puede convertirse en un entrenamiento que facilite quedarse dormido con mayor rapidez. “Imaginar que recorres esa ruta mentalmente” es la clave del método que propone.

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¿CÓMO SE REALIZA ESTE EJERCICIO PASO A PASO?

La propuesta de Sonia Barber se desarrolla en tres pasos sencillos que buscan disminuir la actividad mental antes de dormir.

El primer paso consiste en acostarse, cerrar los ojos e intentar ir a la cama a la misma hora cada noche. Este hábito ayuda a que el organismo se adapte a un horario estable y favorezca el inicio del sueño. Después, la persona debe pensar en un trayecto que conozca muy bien, como el camino de su casa al trabajo o cualquier recorrido que realice con frecuencia. Lo importante es que pueda recordarlo sin dificultad. Finalmente, debe reconstruir mentalmente ese camino prestando atención a todos los elementos posibles, desde los semáforos hasta los edificios, tiendas o cualquier otro punto de referencia. Cuanto más detallada sea la imagen mental, más fácil será mantener la concentración y dejar de lado los pensamientos que dificultan el descanso.

¿QUÉ HACER SI LOS PENSAMIENTOS VUELVEN A APARECER?

Durante el ejercicio es completamente normal que la atención se desvíe hacia preocupaciones o ideas distintas. En lugar de frustrarse, Barber aconseja regresar con tranquilidad al recorrido elegido y continuar desde el punto en el que se perdió la concentración. “Cada vez que tu mente se distraiga, intenta llevarla otra vez a ese camino”, recomienda la especialista.

Repetir este proceso fortalece la capacidad de enfocarse y reduce gradualmente la actividad mental que suele impedir el descanso, según informa El Confidencial.

(Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿POR QUÉ ESTA TÉCNICA PUEDE AYUDAR A CONCILIAR EL SUEÑO?

El método está relacionado con principios utilizados en la psicología del sueño, ya que reemplaza los pensamientos ansiosos por una actividad mental ordenada y sin carga emocional. Con el paso del tiempo, este ejercicio puede generar una sensación progresiva de relajación tanto en la mente como en el cuerpo.

Barber sostiene que, al practicarlo de forma constante, “poco a poco vas a ir notando cómo te cuesta menos centrarte en la ruta, te relajas y consigues dormirte”, convirtiéndolo en una herramienta práctica para quienes experimentan episodios ocasionales de insomnio asociados al sobrepensamiento.