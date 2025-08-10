Las bajas temperaturas propias del invierno 2025 en nuestro país continúan afectando a diversas regiones, exponiendo a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes a padecimientos respiratorios. De hecho, en algunas zonas se han presentado valores históricos en la temperatura, siendo los animales y la población los más afectados. De esta manera, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que en las próximas horas varios lugares del país se verían afectados por un extremo frío que podría llegar hasta los -19 grados junto a ráfagas de viento. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ SE VERÍAN AFECTADOS POR EXTREMAS BAJAS TEMPERATURAS?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de sus plataformas oficiales, que desde este lunes 11 al miércoles 13 de agosto varias regiones ubicadas en la sierra centro y sur del país estarán en alerta naranja por la posible presencia de fuertes vientos y bajas temperaturas. Los lugares posiblemente afectados son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna, por lo que se instó a la población a utilizar ropa abrigadora y tomar bebidas calientes para evitar males respiratorios.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 11 al 13 de agosto,se prevé el descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur.



Según el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo, para el 11 de agosto se pronostican temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C en localidades situadas sobre los 2.500 m s. n. m., alrededor de -3 °C en zonas que superen los 3.200 m s. n. m., y hasta -12 °C en áreas ubicadas por encima de los 3.800 m s. n. m., sobre todo en la sierra sur. Mientras que, para el 12 de agosto, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C en localidades situadas por encima de los 2.500 m s. n. m.

Asimismo, valores alrededor de -4 °C en zonas que superen los 3.200 m s. n. m., y hasta -16 °C en áreas ubicadas sobre los 4.000 m s. n. m., especialmente en la sierra sur. En cuanto al 13 de agosto, temperaturas mínimas cercanas a los -3 °C en localidades ubicadas por encima de los 3.200 m s. n. m. en la sierra centro, así como valores próximos a los -19 °C en zonas situadas sobre los 4.000 m s. n. m. en la sierra sur. Por último, el Senamhi instó a la población local a utilizar ropa abrigadora al descansar.