Una de las marcas más reconocidas debido a sus característicos bolsos, maletas y más con monograma en el mundo es Louis Vuitton que cuenta con muchas sucursales en diversos países y es muy solicitada por muchas personalidades por la elegancia y distinción. No obstante, una mujer en China no tuvo la mejor experiencia en esta famosa firma a causa de la mala atención que recibió por parte de los trabajadores, por lo que optó por planear una venganza. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA VENGANZA DE UNA MUJER CONTRA LOS TRABAJADORES DE LOUIS VUITTON?

Hace unos meses, una mujer en China pasó una de las malas experiencias en su vida cuando visitó la tienda de Louis Vuitton Möet Hennessy (LVMH) en el centro comercial StarLight Place en Chongqing, ubicado al suroeste de China. Según el medio Sohu y South China Morning Post, Xiaomayouren, el alias que utiliza en la red social Xiaohongshu, calificó como “el incidente más indignante del año” ya que cuando se acercó al local recibió un mal trato de los trabajadores.

La mujer contó que esta mala experiencia que vivió en la tienda de Louis Vuitton podría ser porque ella llevaba una cartera de Hermes, también fue ignorada cuando solicitó una botella de agua e indicó que le trajeron prendas que no estaban en temporada. Aunque eso no fue todo, ya que, ante los pedidos de la mujer, los empleados pusieron los ojos en blanco en señal de impaciencia. La usuaria no se quedó con los brazos cruzados y tomó la decisión de comunicarse con la millonaria empresa, pero una vez más fue rechazada.

La venganza de una mujer contra Louis Vuitton: hizo contar casi 100 mil dólares a los trabajadores, engañó que iba comprar y luego se fue

Entonces, tras lo sucedido, la mujer estuvo planeando durante muchas semanas con la finalidad de vengarse y según ella darles un escarmiento. De esta manera, se atrevió a llevar un bolso grande con 600.000 yuanes (75.000 euros aproximadamente) a la misma tienda de Louis Vuitton junto a su asistente personal y un amigo. Ella se estuvo probando varios vestidos hasta que decidió llevarse algunos y pagar con la cartera llena de billetes a los trabajadores.

Los dependientes se pasaron contando los billetes por casi dos horas, pero no esperaron que la mujer les diga que no quería nada: “No queremos comprar ahora. Nos vamos”. Asimismo, a través de sus redes sociales narró más sobre lo sucedido. “Después de que terminaron de contarlo, simplemente tomé mi dinero y me fui. ¿Cómo es posible que compre sus productos para mejorar su desempeño laboral?”, sostuvo. Esta particular anécdota se ha vuelto viral en el internet y ha causado que los usuarios opinen al respecto.

Por otro lado, según informó Fortune, el dueño de Louis Vuitton Möet Hennessy (LVMH), Bernard Arnault, viene invirtiendo más de $300 millones de dólares en startups de inteligencia artificial con las posibilidades de seguir creciendo. Durante este año, su empresa de capital de riesgo, Aglaé Ventures, ha invertido en cinco oportunidades en este tipo de tecnología, por lo que destacó la mayor apuesta en la startup francesa H, previamente llamada Holistic AI.

Esta compañía tiene como finalidad generar una inteligencia artificial general completa, por lo que la financiación del proyecto incluyó una adquisición de $220 millones de dólares por parte de Aglaé y la empresa liderada por exmiembros del equipo de DeepMind de Google en $370 millones de dólares, siendo considerada como una de las startups más favorables en el área de la IA.

De acuerdo con CNBC, Bernard Arnault también ha financiado empresas emergentes que desarrollan aplicaciones innovadoras de inteligencia artificial. Por ejemplo, se encuentra Lamini, una compañía enfocada en IA para empresas, en la que Aglaé Ventures participó con una inversión inicial de $25 millones de dólares. Por su parte, el millonario apostó en Próxima, una empresa de marketing digital basada en IA, inyectando $12 millones de dólares en una ronda de financiamiento. Por último, en Photoroom, un editor de imágenes que usa inteligencia artificial, el francés invirtió cerca de $43 millones de dólares.