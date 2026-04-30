El Día del Trabajo en el Perú y el mundo se celebra cada 1 de mayo. Esta fecha sirve para conmemorar la lucha social y los derechos laborales de millones de personas en todo el planeta . Además, esta fecha es esperada por muchos peruanos debido a que en el país es un feriado que sirve para hacer diversas actividades en el día libre que se brinda de acuerdo a ley.

El significado de esta fecha se remonta a la lucha de los trabajadores de Chicago por sus derechos laborales en el siglo XIX . En esa época, los trabajadores enfrentaban jornadas laborales extremadamente largas, de hasta 18 horas, lo que llevó a la “Noble Orden de los Caballeros del Trabajo” a liderar una campaña para reducir la jornada laboral a 8 horas.

A pesar del fuerte frente de la oposición empresarial, la persistente lucha de los trabajadores culminó en una huelga nacional que finalmente logró su objetivo.

Esta fecha es esperada por muchos peruanos debido a que en el país es un feriado que sirve para hacer diversas actividades en el día libre que se brinda de acuerdo a ley (Foto: Wikimedia Commons)

La nueva medida no fue del agrado de los dueños de McCormick y simplemente decidieron no acatar el cambio. Ante esta situación, los empleados de tal empresa manifestaron su descontento de manera airada concentrándose en los alrededores de la fábrica. Para contener la situación, la compañía solicitó la intervención policial.

El 1 de mayo, las fuerzas represoras silenciaron la protesta a tiros, ocasionando numerosas víctimas mortales y heridos. A pesar de la violencia sufrida, los obreros volvieron a reunirse el 2 y 3 de mayo en el mismo lugar, y sufrieron nuevamente brutales ataques, lo que ocasionó un nuevo saldo trágico de manifestantes fallecidos o gravemente heridos.

El 1 de mayo, las fuerzas represoras silenciaron la protesta a tiros, ocasionando numerosas víctimas mortales y heridos (Foto: AFP)

La disputa continuó hasta el 4 de mayo, el cual también tuvo numerosas víctimas, pero en esta oportunidad resaltaría que, en medio del caos, estallaría una bomba, el cual fue lanzando supuestamente contra las fuerzas represoras.

Este hecho se conocería como el “atentado de Haymarket” y provocaría que ocho obreros, conocidos como los “Mártires de Chicago”, fueran injustamente enjuiciados, siendo dos condenados a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca.

Frases del Día del Trabajo 2026