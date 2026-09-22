Por Redacción EC

Es bien sabido que, la libertad de prensa constituye un pilar de las sociedades democráticas, ya que permite a los medios informar, fiscalizar al poder y abordar asuntos de interés público. En Estados Unidos y otros países del mundo, su protección es fundamental para garantizar el acceso a información plural y favorecer una ciudadanía informada y participativa. Sin embargo, en los últimos días, diversas cadenas de televisión han expresado su desacuerdo y solidaridad con CNN, luego de que el presidente Donald Trump le prohibiera ingresar a la Casa Blanca para cubrir las actividades y desplazamientos del mandatario en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.