Es bien sabido que, la libertad de prensa constituye un pilar de las sociedades democráticas, ya que permite a los medios informar, fiscalizar al poder y abordar asuntos de interés público. En Estados Unidos y otros países del mundo, su protección es fundamental para garantizar el acceso a información plural y favorecer una ciudadanía informada y participativa. Sin embargo, en los últimos días, diversas cadenas de televisión han expresado su desacuerdo y solidaridad con CNN, luego de que el presidente Donald Trump le prohibiera ingresar a la Casa Blanca para cubrir las actividades y desplazamientos del mandatario en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CADENAS DE TELEVISIÓN DE ESTADOS UNIDOS SUSPENDIERON LA COBERTURA CONJUNTA DE DONALD TRUMP?

Este lunes 21 de septiembre, las cadenas de televisión ABC, CBS, Fox News y NBC decidieron suspender la cobertura conjunta del “pool” televisivo de los actos del presidente Donald Trump, en solidaridad con CNN, MSNOW y Politico, luego de que la Casa Blanca le prohibiera el acceso a sus instalaciones. De acuerdo con el mandatario estadounidense, estos medios ofrecerían a la población una cobertura negativa, acusándolos, según él, de difundir “noticias falsas”. “Está emprendiendo un ataque contra las ‘fake news’ (noticias falsas), un fenómeno que ha crecido como un cáncer en nuestro querido Estados Unidos de América”, escribió el magnate en su red social.

#cadenas #protesta #trump #cobertura ♬ sonido original - Edición Digital @ediciondigital Las cadenas de televisión ABC, CBS, NBC y Fox News suspendieron la cobertura en la Casa Blanca en solidaridad con CNN, MS NOW y Politico. Estos medios anunciaron su decisión tras la noticia del veto impuesto por el gobierno. Los medios rechazaron sustituir a la cadena afectada en el turno del pool periodístico, mientras que reporteros de distintos portales trabajan desde las inmediaciones del recinto presidencial, en señal de protesta colectiva, Edwin Pitti nos tiene los detalles. #edicióndigital

Sin embargo, se conoció que los medios afectados por la censura demandaron al mandatario americano ante un tribunal federal de Washington D. C. y solicitarán que se restablezca su acceso a la Casa Blanca mientras continúa el litigio. De hecho, pedirán una orden de emergencia que les permita mantener dicho acceso durante el proceso judicial, conforme comparte DW. “Esta mañana (lunes), notificamos al Gobierno que presentamos una demanda para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa. Sin previo aviso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas”, expresaron.

¿CUÁL ES EL COSTO PARA TRAMITAR UNA VISA AMERICANA?

Desde finales de 2025, el trámite para obtener la visa estadounidense incorporó una nueva “tasa de integridad”, establecida tras la aprobación de una legislación fiscal y migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. Este cobro tiene como objetivos reforzar el control migratorio, desalentar las estadías irregulares y contribuir al financiamiento de medidas de seguridad fronteriza. Así, conforme comparte Infobae, el costo adicional se aplicará como tarifa de emisión para determinadas visas temporales y te la presentamos a continuación:

Visa de turismo y negocios (B1/B2)

Tarifa consular: 185 dólares

Tarifa de integridad: 250 dólares

Visa de estudiante (F y M)

Tarifa consular: 185 dólares

Tarifa SEVIS: 350 dólares

Tarifa de integridad: 250 dólares

Visitantes de intercambio (J)

Tarifa SEVIS: 220 dólares

Visas de trabajo temporal (H, L, O, P, Q, R)

Tarifa de solicitud: 250 dólares

Visa de inversionista (E)

Tarifa de solicitud: 315 dólares

Visa K (prometidos o cónyuges)