Por Redacción EC

Una revisión científica publicada en la revista Frontiers in Psychology identificó que las personas felices tienen una relación constante entre optimismo, resiliencia y una mejor salud mental, reforzando la idea de que el bienestar depende más de patrones de pensamiento que de frases predeterminadas. Las investigaciones apuntan a una explicación distinta: quienes reportan mayores niveles de bienestar suelen desarrollar un diálogo interno más positivo y menos enfocado en escenarios negativos. Más que repetir palabras exactas, la diferencia radica en la manera de interpretar y afrontar las situaciones cotidianas. Además, los estudios señalan que una mentalidad orientada a la esperanza y a la acción puede influir en la capacidad de enfrentar dificultades y mantener estabilidad emocional. La creencia de que las personas más felices siguen una fórmula basada en repetir cinco frases específicas ha ganado popularidad. Sin embargo, los psicólogos advierten que no existe una lista universal capaz de garantizar el optimismo o la felicidad.