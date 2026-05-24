Una revisión científica publicada en la revista Frontiers in Psychology identificó que las personas felices tienen una relación constante entre optimismo, resiliencia y una mejor salud mental, reforzando la idea de que el bienestar depende más de patrones de pensamiento que de frases predeterminadas. Las investigaciones apuntan a una explicación distinta: quienes reportan mayores niveles de bienestar suelen desarrollar un diálogo interno más positivo y menos enfocado en escenarios negativos. Más que repetir palabras exactas, la diferencia radica en la manera de interpretar y afrontar las situaciones cotidianas. Además, los estudios señalan que una mentalidad orientada a la esperanza y a la acción puede influir en la capacidad de enfrentar dificultades y mantener estabilidad emocional. La creencia de que las personas más felices siguen una fórmula basada en repetir cinco frases específicas ha ganado popularidad. Sin embargo, los psicólogos advierten que no existe una lista universal capaz de garantizar el optimismo o la felicidad.

¿Cuáles son esas frases que repite constantemente una persona feliz que la mantiene motivada y con alta autoestima?

Los psicólogos explican que una persona optimista no necesariamente minimiza los problemas ni mantiene una actitud de entusiasmo permanente. La diferencia radica en que analiza los obstáculos sin convertirlos automáticamente en una conclusión negativa definitiva. Una persona feliz interpreta estas situaciones con expresiones como: “esto puede mejorar”, “no todo depende de este momento”, “puedo intentar otra vez” o “no necesito hacerlo perfecto para avanzar”. Tampoco son las frases literales, pero sí en el contexto en el que se dice. Los especialistas en psicología señalan que una visión optimista frente a los problemas no consiste en repetir frases motivacionales o ignorar las dificultades, sino en construir una forma distinta de interpretar las situaciones. En la vida cotidiana, este enfoque suele reflejarse en pensamientos orientados a la posibilidad de mejora y a la búsqueda de nuevas oportunidades, evitando asumir que un mal momento define por completo el futuro.

¿Cómo actúa una persona feliz frente a las dificultades de la vida por más dolorosa que sea sin negar el problema?

Según la psicología positiva, una persona feliz establece una diferencia entre el optimismo realista y el pensamiento vacío. Mientras el primero puede fortalecer la capacidad para afrontar desafíos y seguir avanzando, el segundo puede limitarse a ocultar las dificultades sin resolverlas. Investigaciones recientes sugieren que modificar la forma de interpretar situaciones difíciles podría tener efectos directos en la salud mental. Un estudio publicado en Behaviour Research and Therapy encontró que practicar respuestas más positivas frente a pensamientos ansiosos contribuyó a reducir la preocupación patológica, lo que refuerza la idea de que la forma de pensar puede impactar directamente en el procesamiento emocional. Asimismo, los especialistas señalan que ensayar pensamientos alternativos con una perspectiva más positiva puede ayudar a disminuir niveles elevados de preocupación. Los hallazgos indican que el lenguaje interno desempeña un papel más importante de lo que se pensaba, al influir en la manera en que las personas enfrentan escenarios inciertos o situaciones de ansiedad.

¿Cómo generar un autodiálogo más constructivo que le ayuden a tener un pensamiento más equilibrado?

Una persona feliz suele desarrollar un autodiálogo más constructivo no porque ignore los problemas, sino porque interpreta las situaciones de una forma más equilibrada. En lugar de convertir un error o dificultad en una conclusión definitiva, reorganiza la experiencia con pensamientos que abren posibilidades de acción. Por ejemplo:

En vez de: “Todo salió mal”

Puede pensar: “Una parte salió mal, pero puedo corregir lo demás”.

En vez de: “No sirvo para esto”

Puede pensar: “Todavía estoy aprendiendo y puedo mejorar con práctica”.

En vez de: “Siempre me pasan estas cosas”

Puede pensar: “Esto es una situación puntual, no define toda mi realidad”.

En vez de: “Si no sale perfecto, fracasé”

Puede pensar: “Avanzar también cuenta, aunque no sea perfecto”.

En vez de: “No hay nada que hacer”

Puede pensar: “¿Qué puedo hacer ahora con lo que tengo?”.

Las investigaciones sobre bienestar y psicología positiva indican que el rasgo común no es una frase específica, sino tres elementos frecuentes:

Menos catastrofismo: no asumir el peor escenario automáticamente.

Más esperanza realista: reconocer dificultades sin pensar que son permanentes.

Orientación a la acción: centrarse en pasos concretos en lugar de quedarse solo en el problema.

Según la psicología, las personas más felices no repiten necesariamente cinco frases fijas, pero sí suelen reforzar, una y otra vez, una manera de hablarse para no quedar atrapadas en el peor significado posible de cada experiencia.

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