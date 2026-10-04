A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó las características de las personas que experimentan momentos de felicidad. Desde un enfoque psicológico, estos rasgos son comunes en más de uno y están relacionados con la capacidad de adaptarse y mantener flexibilidad frente a su entorno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS COMPARTEN LAS PERSONAS FELICES, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Un artículo compartido por Radio Mitre, señala que la felicidad no implica negar el dolor, sino afrontar las dificultades con flexibilidad, reconocer los límites del control y encontrar satisfacción y propósito en la vida. De hecho, según el psiquiatra Javier Quintero, el optimismo es uno de los rasgos que caracteriza a las personas felices, ya que les permite buscar alternativas frente a los problemas que pueden afrontar. Eso no es todo, también está la resiliencia y la capacidad de actuar sin postergar las decisiones, las cuales son claves para el bienestar. Asimismo, contar con una red de apoyo cercana, basada en vínculos de confianza, permite recibir acompañamiento ante las dificultades y compartir los logros.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS ESCUCHAN LOS MISMOS PROGRAMAS DE RADIO DE HACE 30 AÑOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

A través de una investigación publicada en Australasian Journal on Ageing, donde se entrevistó a 21 personas australianas, de entre 64 y 82 años, que escuchaban radio frecuentemente, concluyó que muchos oyentes pueden desarrollar vínculos afectivos con sus locutores favoritos, considerados como amigos cercanos dentro de casa. De hecho, de acuerdo el estudio, la cercanía con los presentadores se fortalece a partir de factores como su profesionalidad, sentido del humor, calidez y credibilidad, lo que puede generar en los oyentes la sensación de conocerlos personalmente.

De esta manera, la sensación de cercanía con los conductores podría explicar la fidelidad de algunos oyentes a una misma emisora durante décadas. Inclusive, los psicólogos denominan este vínculo como “relación parasocial”, una conexión unidireccional que se fortalece porque la radio acompaña las actividades cotidianas y genera una sensación de compañía todos los días, conforme comparte la plataforma OkDiario.