Por Redacción EC

En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que nueve regiones del país se encuentran en alerta roja debido al riesgo de propagación de incendios forestales asociado a la falta de precipitaciones en la sierra sur. Así, las autoridades locales instaron a la población a identificar las rutas de evacuación para evitar inconvenientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.