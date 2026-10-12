En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que nueve regiones del país se encuentran en alerta roja debido al riesgo de propagación de incendios forestales asociado a la falta de precipitaciones en la sierra sur. Así, las autoridades locales instaron a la población a identificar las rutas de evacuación para evitar inconvenientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ SE ENCUENTRAN EN ALERTA ROJA POR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES ASOCIADO AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través del Aviso Meteorológico n.º 10, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que nueve regiones del país se mantienen en alerta roja desde el domingo 11 hasta el viernes 16 de octubre, debido a las condiciones favorables para la ocurrencia de incendios forestales asociadas al Fenómeno El Niño, como la ausencia de lluvias, la baja humedad, las altas temperaturas, la radiación ultravioleta y los fuertes vientos. Según el Senamhi, las regiones expuestas ante estos eventos son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

📢#Aviso #Minam #Senamhi Del 11 al 16 de octubre se presentarán condiciones atmosféricas de #IncendiosForestales. Estas condiciones podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales principalmente en la sierra sur. 📲 https://t.co/6CqRXigCgD https://t.co/igGWmQ3ROv — Senamhi (@Senamhiperu) October 9, 2026

De esta manera, en entrevista para Exitosa, Nelson Quispe, meteorólogo y vocero del Senamhi, indicó que la falta de precipitaciones en estas zonas de la sierra sur dificulta el control de los incendios, pese a la presencia de lluvias asociadas a El Niño en el norte del país. “Dado que la deficiencia de precipitaciones provocada por el fenómeno del Niño está facilitando a que el fuego se descontrole. Todas las personas desde el sur hacia el norte hay que tener mucho cuidado con esas quemas”, dijo el especialista.

¿QUÉ DIJO EL SENAMHI SOBRE LAS TEMPERATURAS EN OCTUBRE 2026?

En medio de la llegada del Fenómeno El Niño, prevista para las próximas semanas, el clima en algunas zonas viene presentando altas temperaturas poco habituales durante el inicio de la primavera. Así, en entrevista para Andina Noticias, el subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el ingeniero Yury Escajadillo, pronosticó que durante octubre de 2026 el clima continuará presentando valores similares a los del verano, con temperaturas de entre 27 °C y 29 °C en algunos distritos de Lima e intensificándose en diciembre.

Asimismo, el especialista del Senamhi advirtió que se esperan que las temperaturas se intensifiquen entre el mediodía y las 3 de la tarde, por lo que recomendó adoptar medidas de protección frente a los rayos UV. Eso no es todo, señaló que octubre registrará algunas lloviznas en la capital, aunque estará marcado por temperaturas cálidas. “No estamos viviendo temperaturas propias de una estación de primavera, sino de verano. Hará calor en octubre, más aún si tenemos días despejados desde muy temprano. Si el mar está caliente por el Niño Costero, nosotros también sentimos temperaturas cálidas”, indicó Escajadillo.

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