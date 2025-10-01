Este jueves 2 de octubre, las calles de Lima y Callao vivirán una jornada inusual: los motores del transporte urbano formal se apagarán en señal de protesta. La paralización, convocada por los principales gremios del sector, busca algo más que visibilidad: es un grito desesperado ante el abandono. Conductores y operadores denuncian ser el blanco constante de extorsiones, amenazas y ataques por parte del crimen organizado.

¿Las clases en los colegios se suspenden por el paro de transportistas? Lo que se sabe y dice el MINEDU

La movilización no solo afectará el tránsito: también impactará en el funcionamiento de instituciones educativas. En breve, te contaremos qué colegios suspenderán clases ese día.

Ni suspensión ni virtualidad. A pocas horas del anunciado paro de transporte urbano en Lima y Callao, el Ministerio de Educación guarda silencio ante la expectativa de miles de familias. Hasta ahora, no hay señales de que se modifique la modalidad presencial en colegios públicos.

Desde el sector solo se ha dejado claro lo esencial: las clases siguen. Si hay cambios, se avisará “en su debido momento”. No sería la primera vez que se mantiene firme esta postura. Durante la última jornada de paro —el 21 de agosto— el propio ministro Morgan Quero cerró la puerta a suspensiones. Esta vez, todo indica que la historia se repite.

Aunque el Ministerio de Educación insiste en que las clases seguirán con normalidad durante el paro de este jueves, el precedente juega en contra. En paros anteriores, la cartera sí optó por suspender la presencialidad en colegios públicos, apelando a la protección de los colegiales.

Cabe mencionar que en una de las primeros paros, se decidió instaurar la modalidad virtual cuando muchos escolares caminaban hacia sus respectivos colegios. Esta medida, que se dejó ver bastante improvisada, recibió muchas críticas.

¿Qué más debes saber sobre la posible suspensión de clases escolares?

Ante la incertidumbre que genera el paro de transporte urbano, las autoridades educativas de Lima Metropolitana y Callao aseguraron que cualquier modificación en la modalidad de clases será oficializada a los colegios a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC).

En cuanto a los colegios privados, cada institución tendrá la libertad de establecer las medidas que estime convenientes, velando en todo momento por la protección y el bienestar tanto de sus estudiantes como de todo su entorno educativo.

Qué más debes saber sobre el paro de transportistas

A diferencia de otras jornadas de protesta, el paro convocado para este jueves no estará antecedido por marchas ni actos públicos. Esta vez, el silencio será la antesala de una paralización que promete impacto.

Los transportistas han decidido reservarse hasta el día señalado, cuando miles de unidades dejarán de operar en señal de protesta. Pero no solo se detendrán: también se moverán. Una delegación se dirigirá al Congreso de la República con una propuesta en mano, exigiendo la creación de una Unidad de Élite integrada por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, con el fin de enfrentar de forma directa la criminalidad que golpea al sector.