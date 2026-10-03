BTS hizo realidad uno de los encuentros más esperados por sus seguidores colombianos al presentarse por primera vez en Bogotá, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de su esperado espectáculo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Durante la noche del viernes 2 de octubre, los integrantes no solo destacaron por su música y puesta en escena, sino también por los esfuerzos de algunos de ellos para comunicarse en español con el público presente. V y Jin sorprendieron especialmente al utilizar expresiones propias del habla colombiana, provocando una entusiasta y emotiva respuesta de ARMY. A continuación, te contamos cuáles fueron las frases que dijeron, qué significan y qué se sabe sobre la visita de BTS a Colombia.

¿QUÉ FRASES COLOMBIANAS DIJERON V Y JIN DE BTS?

V fue uno de los integrantes que más llamó la atención por su intento de hablar como un colombiano. El artista explicó que se encuentra estudiando español y decidió poner a prueba sus conocimientos frente a los asistentes. “Estoy estudiando español, pero todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo, entonces ayúdame, parce”, manifestó durante su intervención.

El cantante continuó con otras expresiones locales al contar lo feliz que se encontraba de estar finalmente en Bogotá. “Hoy fui muy feliz, tenía muchas ganas de verlos y ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano. Colombia, qué chimba. ¿Así se dice?”, expresó V, quien además prometió mejorar su español para una próxima visita.

Jin también quiso demostrar lo aprendido. El integrante explicó que había estudiado algunas palabras para su primera visita a la capital colombiana y sorprendió al público al decir: “Aprendí un poco de español, escúchenme: ‘hágale pues’... Y ya. ¡Gracias!”.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS FRASES QUE DIJERON LOS ARTISTAS?

Las palabras utilizadas por V forman parte de expresiones habituales en Colombia, principalmente dentro de conversaciones informales. “Parce” se usa para referirse a un amigo, compañero o persona cercana, mientras que “bacano” sirve para señalar que algo resulta agradable, bueno o genera una impresión positiva.

En el caso de “qué chimba”, la expresión puede emplearse para mostrar entusiasmo, admiración o satisfacción ante una situación. Su significado exacto puede variar dependiendo del contexto y de la forma en que se utilice.

Por otro lado, “hágale pues”, la frase escogida por Jin, suele funcionar como una manera de animar a alguien a realizar una acción. También puede transmitir aprobación, aceptación o conformidad frente a una propuesta, según informa El Colombiano.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA ESTADÍA DE BTS EN COLOMBIA?

Los siete integrantes de BTS, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, llegaron a Bogotá el último miércoles 30 de septiembre, antes de las dos presentaciones programadas en El Campín. Su arribo ocurrió en distintos momentos: parte del grupo llegó desde Estados Unidos durante la mañana, mientras que los demás viajaron posteriormente desde Corea del Sur.

La visita estuvo acompañada además por un reconocimiento oficial. La Alcaldía de Bogotá declaró a BTS huésped de honor mediante el Decreto 413 de 2026, como reconocimiento a su trayectoria y al aporte de la agrupación a la difusión internacional de la música y la cultura surcoreanas.

El primer concierto se realizó el viernes 2 de octubre y reunió a más de 45.000 espectadores. El espectáculo incluyó 25 canciones, coreografías, pantallas, iluminación y pirotecnia, además de varios momentos de interacción en español.

La segunda presentación de BTS en Bogotá está programada para este sábado 3 de octubre a las 8:00 pm, el cual se desarrollará nuevamente en El Campín. Así, los integrantes tendrán una nueva oportunidad de encontrarse con ARMY colombiano tras el recibimiento que tuvieron durante su primera fecha.

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