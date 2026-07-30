Con la llegada del octavo mes del año, muchas personas empiezan a mirar con mayor atención el camino recorrido durante el 2026 y los objetivos que aún quedan por cumplir. Agosto representa una nueva oportunidad para reorganizar planes, recuperar el ritmo de las actividades diarias y afrontar la segunda mitad del año con renovada motivación. Después de disfrutar de los días de descanso por el feriado largo de Fiestas Patrias, miles de ciudadanos se preparan para volver a sus responsabilidades habituales, ya sea en el ámbito laboral, académico o personal. Este cambio de etapa suele ser aprovechado para compartir mensajes positivos, expresar buenos deseos y transmitir energía a quienes forman parte de nuestro entorno. El inicio de un nuevo mes también se convierte en una fecha especial para enviar palabras de ánimo, reflexión y esperanza. Por ello, recopilamos diversas frases y mensajes que pueden servir para recibir agosto de una manera especial, compartirlos con familiares, amigos o utilizarlos en redes sociales como una forma de darle la bienvenida a esta nueva etapa del año.
Las mejores frases de AGOSTO para recibir de la mejor manera al octavo mes del 2026 y compartir por Instagram, WhatsApp y Facebook
En agosto llueve miel y mosto
En agosto, aunque sea poco, quien no goza de él está loco
Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar
Agosto y septiembre, no duran para siempre
Agosto, por el día fríe el rostro; pero por la noche frío en rostro
En agosto y en enero, no tomes el sol sin sombrero
Llueva o no llueva, en Agosto la huerta riega
Cada verano tiene una historia... espero que seas la mía
El verano es alucinante, con el chiringuito delante
Quiero un amor de verano que me dure todo el año
En verano todos luciendo tipazo, y yo tripazo
Las puestas de sol de verano son la prueba de que los finales también pueden ser bonitos
Que vivan las noches de verano, con una caña en la mano
Es verano, así que sé libre, feliz y haz lo que no hiciste nunca
Un día en la playa puede cambiar tu energía
Lo más importante del año es el ratito de verano
Vivir, bailar y besar la vida. Para eso está el verano
Para mí, el verano llega cuando tus besos empiezan a saben a mar
En verano, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa
Frases motivadoras para el mes de agosto
Siempre es temprano para rendirse
Hoy es el primer día del resto de tu vida
La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos
Ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario.
Siempre hay una mejor manera de hacerlo, encuéntrala
Las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas mucho tiempo, las pierdes
La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito
Debes de estar dispuesto a ser un principiante cada una de tus mañanas
El poder de la imaginación nos hace infinitos
No sobreviven las especies más fuertes, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio
La vida comienza al final de la zona de confort