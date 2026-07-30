Con la llegada del octavo mes del año, muchas personas empiezan a mirar con mayor atención el camino recorrido durante el 2026 y los objetivos que aún quedan por cumplir. Agosto representa una nueva oportunidad para reorganizar planes, recuperar el ritmo de las actividades diarias y afrontar la segunda mitad del año con renovada motivación. Después de disfrutar de los días de descanso por el feriado largo de Fiestas Patrias, miles de ciudadanos se preparan para volver a sus responsabilidades habituales, ya sea en el ámbito laboral, académico o personal. Este cambio de etapa suele ser aprovechado para compartir mensajes positivos, expresar buenos deseos y transmitir energía a quienes forman parte de nuestro entorno. El inicio de un nuevo mes también se convierte en una fecha especial para enviar palabras de ánimo, reflexión y esperanza. Por ello, recopilamos diversas frases y mensajes que pueden servir para recibir agosto de una manera especial, compartirlos con familiares, amigos o utilizarlos en redes sociales como una forma de darle la bienvenida a esta nueva etapa del año.

Las mejores frases de AGOSTO para recibir de la mejor manera al octavo mes del 2026 y compartir por Instagram, WhatsApp y Facebook

En agosto llueve miel y mosto

En agosto, aunque sea poco, quien no goza de él está loco

Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar

Agosto y septiembre, no duran para siempre

Agosto, por el día fríe el rostro; pero por la noche frío en rostro

En agosto y en enero, no tomes el sol sin sombrero

Llueva o no llueva, en Agosto la huerta riega

Cada verano tiene una historia... espero que seas la mía

El verano es alucinante, con el chiringuito delante

Quiero un amor de verano que me dure todo el año

En verano todos luciendo tipazo, y yo tripazo

Las puestas de sol de verano son la prueba de que los finales también pueden ser bonitos

Que vivan las noches de verano, con una caña en la mano

Es verano, así que sé libre, feliz y haz lo que no hiciste nunca

Un día en la playa puede cambiar tu energía

Lo más importante del año es el ratito de verano

Vivir, bailar y besar la vida. Para eso está el verano

Para mí, el verano llega cuando tus besos empiezan a saben a mar

En verano, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa

Frases motivadoras para el mes de agosto

Siempre es temprano para rendirse

Hoy es el primer día del resto de tu vida

La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos

Ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario.

Siempre hay una mejor manera de hacerlo, encuéntrala

Las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas mucho tiempo, las pierdes

La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito

Debes de estar dispuesto a ser un principiante cada una de tus mañanas

El poder de la imaginación nos hace infinitos

No sobreviven las especies más fuertes, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio

La vida comienza al final de la zona de confort

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