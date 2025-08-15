Llega la gran fecha para millones de infantes a nivel global, siendo Perú el país que anualmente celebra el Día del Niño hasta 3 veces. Hoy dicha efemérides de cada tercer domingo de agosto, representa una gran oportunidad para concientizar a la población adulta sobre los cuidados que requieren, y asimismo hacerles pasar gratos instantes durante esa y otras jornadas mediante las cuales también tienes la chance de dedicarle bonitos mensajes, tarjetas, entre otros detalles haciendo uso de redes sociales como WhatsApp, TikTok e Instagram.

Conforme pasa el tiempo, diversas son las efemérides que continúan promoviendo el desarrollo de políticas en favor de algo concreto, siendo la que involucra a infantes de todo el mundo, una de las cuales genera mayor impacto por tratarse de población vulnerable.

En ese sentido, la jornada de este tercer domingo de agosto que cae en día 17 a nivel global, reviste de gran importancia buscando a través de precisamente el Día del Niño, fomentar mejoras que permitan brindarles bienestar y sustento tanto emocional como económico, y asimismo compartirles algunas bonitas tarjetas mediante las más populares redes sociales.

Tarjetas con bonitos mensajes puedes compartirle a tu hijo con motivo del Día del Niño que se conmemora este domingo 17 de agosto. (Fuente: Pinterest)

A propósito de esta jornada conmemorativa, resulta importante destacar que además el Día Mundial de la Infancia de cada 20 de noviembre se presenta como la ocasión a partir de la cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene el objetivo de recordarle a la ciudadanía que los niños son el “colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo”, mientras los peruanos conmemoran su propio evento desde el año 2002 cuando se promulgó la Ley 27666 cuyos lineamientos determinan celebración durante cada segundo domingo de abril.

(Fuente: Pinterest)

LAS MÁS BONITAS FRASES Y MENSAJES QUE PUEDES COMPARTIRLE A TU HIJO POR EL DÍA DEL NIÑO 2025

Feliz Día del Niño a todos los que nos enseñan a ver el mundo con ojos nuevos. Sigan creciendo llenos de sueños y aventuras.

A los niños que iluminan nuestra familia con su ternura y energía, ¡feliz Día del Niño! Que siempre sean tan felices como lo son hoy.

Queridos pequeños, nunca dejen de ser tan genuinos y alegres. ¡Feliz Día del Niño! Nos sentimos afortunados de tenerlos en nuestra familia.

Feliz Día del Niño a quienes nos llenan de amor y dulzura cada día. Nunca dejen de jugar, soñar y ser tan especiales como son.

Hoy celebramos a nuestros pequeños, que hacen de cada reunión familiar un momento especial. ¡Feliz Día del Niño a todos!

Feliz Día del Niño a quienes hacen que nuestra familia sea más feliz y divertida. Que siempre tengan motivos para sonreír y ser felices.

Feliz Día del Niño a todos los pequeños de la familia. Su alegría, curiosidad y risas son el mayor tesoro que tenemos. ¡Sigan llenando nuestros días de magia!

Cada tercer domingo de agosto, el Perú conmemora el Día del Niño, y mediante esta tarjeta, por ejemplo, puedes dedicarle a tu hijo o sobrino un gran mensaje haciendo uso de redes sociales. (Fuente: Pinterest)