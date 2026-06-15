Resumen

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Expertos señalan que crecer en una época sin internet ni teléfonos inteligentes favoreció el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que hoy siguen siendo valiosas. (Foto: Gemini IA)
Expertos señalan que crecer en una época sin internet ni teléfonos inteligentes favoreció el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que hoy siguen siendo valiosas. (Foto: Gemini IA)
Por Redacción EC

Las generaciones nacidas entre las décadas de 1960 y 1970 crecieron en un mundo radicalmente distinto al actual. Sin acceso a internet, aplicaciones móviles o buscadores en línea, debían recurrir a la memoria, la observación y la experiencia para enfrentar situaciones cotidianas. Según especialistas en psicología y neurociencia, este contexto favoreció el desarrollo de fortalezas cognitivas que continúan siendo relevantes en la era digital.