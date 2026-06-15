Las generaciones nacidas entre las décadas de 1960 y 1970 crecieron en un mundo radicalmente distinto al actual. Sin acceso a internet, aplicaciones móviles o buscadores en línea, debían recurrir a la memoria, la observación y la experiencia para enfrentar situaciones cotidianas. Según especialistas en psicología y neurociencia, este contexto favoreció el desarrollo de fortalezas cognitivas que continúan siendo relevantes en la era digital.

La habilidad que más desarrollaron: la resiliencia mental

Una de las capacidades que más se fortaleció en estas generaciones fue la resiliencia, entendida como la capacidad de adaptarse a los cambios, superar dificultades y recuperarse de situaciones adversas. Los expertos explican que, al no disponer de soluciones inmediatas a través de la tecnología, las personas aprendían a gestionar la frustración y buscar alternativas por sus propios medios.

Desde realizar tareas escolares consultando enciclopedias hasta resolver problemas sin la ayuda de internet, estas experiencias obligaban al cerebro a desarrollar estrategias de análisis, paciencia y perseverancia. La repetición constante de estos desafíos cotidianos contribuyó a fortalecer circuitos neuronales relacionados con la toma de decisiones y el autocontrol.

Un cerebro entrenado para recordar y socializar

Otra característica destacada de quienes crecieron antes de la revolución digital es su mayor dependencia de la memoria. Recordar números telefónicos, direcciones o fechas importantes era una necesidad diaria. Aunque la tecnología actual facilita estas tareas, algunos estudios sugieren que delegar constantemente información a dispositivos electrónicos puede reducir el ejercicio natural de ciertos procesos cognitivos.

Además, las relaciones sociales se construían principalmente mediante encuentros presenciales. La interacción cara a cara favorecía el desarrollo de habilidades como la empatía, la comunicación verbal y la lectura del lenguaje corporal. Estas competencias siguen siendo fundamentales en ámbitos laborales y personales, incluso en un mundo cada vez más digitalizado.

La tecnología cambió la forma de pensar, pero no reemplaza estas capacidades

Los especialistas aclaran que el objetivo no es comparar qué generación es “mejor”, sino comprender cómo los entornos moldean el cerebro humano. Las generaciones actuales poseen habilidades digitales avanzadas y una gran capacidad para procesar información rápidamente, mientras que quienes crecieron sin tecnología desarrollaron otras fortalezas igualmente valiosas.

En un contexto marcado por la hiperconectividad y la sobrecarga informativa, capacidades como la paciencia, la atención sostenida y la resolución autónoma de problemas vuelven a adquirir protagonismo. La experiencia de las generaciones nacidas entre los años 60 y 70 demuestra que muchas habilidades forjadas antes de la era digital siguen siendo esenciales para afrontar los desafíos del siglo XXI.

Lo que esta generación puede aportar hoy

Lejos de idealizar el pasado, los expertos señalan que estas fortalezas mentales pueden ser un recurso intergeneracional muy valioso. La paciencia, la tolerancia a la frustración, la capacidad de concentración y la autonomía práctica son habilidades que las personas nacidas entre 1960 y 1970 pueden transmitir a hijos, nietos y entornos de trabajo, complementando las competencias digitales de las generaciones más jóvenes.

En un mundo marcado por la inmediatez y la sobreestimulación, recuperar parte de ese “entrenamiento sin pantallas” puede ayudar a reducir ansiedad, mejorar la gestión del tiempo y reforzar la resiliencia colectiva. Al final, la combinación de lo mejor de ambos mundos —fortalezas mentales de antes y herramientas tecnológicas de ahora— podría ser la clave para construir sociedades más equilibradas y adaptables.

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