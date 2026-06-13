Por Redacción EC

A simple vista, una habitación repleta de ropa acumulada y objetos fuera de lugar puede transmitir una imagen de descuido o falta de organización. Sin embargo, detrás de ese escenario que muchos consideran un problema cotidiano podría existir una explicación más profunda. La psicología ha puesto su atención en estos comportamientos y plantea que el desorden no siempre responde únicamente a la pereza o la negligencia. La acumulación constante de prendas y el aspecto caótico de una habitación pueden esconder factores que van más allá de lo evidente. Pero la pregunta que intriga a especialistas y curiosos es otra: ¿Qué ocurre cuando el desorden deja de ser algo ocasional y se transforma en una costumbre permanente? La respuesta podría revelar aspectos inesperados sobre la forma en que una persona piensa, siente y enfrenta su vida diaria.