Por Redacción EC

A veces ocurre sin previo aviso: un conocido aparece un día con una vida distinta y recién entonces descubres que cambió de trabajo, terminó una relación o decidió dejar el alcohol. Nada había sido anunciado, ninguna pista parecía anticipar el giro que tomó su camino. Desde la psicología, este comportamiento puede estar relacionado con un cambio más profundo en la necesidad de aprobación externa. Cuando esa búsqueda comienza a perder fuerza, lo primero que suele transformarse no son las acciones, sino las conversaciones.