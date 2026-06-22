En la era de la hiperconectividad, participar activamente en cada conversación digital parece casi una obligación. Sin embargo, millones de personas optan por mantenerse en silencio dentro de grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook o foros en línea. Aunque algunos interpretan este comportamiento como desinterés o falta de habilidades sociales, expertos en psicología digital sostienen que existe una explicación más compleja detrás de esta conducta.

Qué es el “lurking” y por qué se habla tanto de él

En psicología digital, “lurking” es el término que se usa para describir a las personas que se mantienen activas como observadoras en comunidades online: leen, siguen las conversaciones, están al tanto de todo, pero casi nunca comentan. Este patrón se ve en redes sociales, foros, canales de Telegram y, cada vez más, en grupos de WhatsApp donde siempre hay alguien que “está”, pero nunca responde.

Lejos de ser raro, los especialistas señalan que el lurking es una conducta muy frecuente y, en muchos casos, adaptativa. No es sinónimo de desinterés ni de aislamiento: es una forma distinta de vincularse, donde la persona prefiere observar, procesar información y participar de manera más silenciosa.

No es timidez: lo que dice la psicología

Varios psicólogos consultados por medios de España y Latinoamérica coinciden en que no hay una sola explicación para ese silencio en los grupos de WhatsApp. Algunas personas pueden ser tímidas o sentir ansiedad al escribir en un espacio donde todo queda registrado, pero otras simplemente no sienten la necesidad de opinar cada vez que alguien envía un mensaje.

Estudios citados por Clarín e Infobae resaltan que la ausencia de respuestas no implica, por sí sola, falta de habilidades sociales ni rechazo hacia el grupo. Muchas veces se trata de personas reflexivas, que piensan demasiado en cómo serán leídas sus palabras, o de usuarios que priorizan su tranquilidad antes que la presión de “estar siempre presentes” en lo digital.

Motivos frecuentes para leer y no escribir

Los especialistas enumeran varios motivos que explican por qué alguien puede leer todo en un grupo, pero nunca responder:

Necesidad de privacidad y baja búsqueda de reconocimiento: prefieren no exponerse ni llamar la atención en espacios públicos, aunque sean virtuales.

Falta de tiempo o cansancio: después de jornadas largas, muchas personas no tienen energía mental para seguir el ritmo de los chats grupales.

Sensación de no tener nada nuevo que aportar: leen, entienden y hasta se ríen, pero sienten que cualquier comentario sería redundante.

Evitar conflictos y malentendidos: el texto escrito no tiene tono ni gestos, y algunos prefieren no arriesgarse a discusiones o interpretaciones negativas.

En otros casos, la falta crónica de participación puede indicar simplemente que el tema del grupo no les interesa demasiado, o que lo viven como un espacio “obligatorio” (familia, trabajo, colegio) al que se conectan solo para no quedar fuera de la información importante.

¿Puede ser también falta de interés o rasgos narcisistas?

La psicología también advierte que no todo lurking es neutro: a veces, el silencio constante refleja falta de interés sostenida en el grupo o en lo que ahí se comparte. Si la persona solo aparece cuando necesita algo y el resto del tiempo ignora por completo las interacciones, algunos especialistas vinculan esta actitud con rasgos narcisistas o egocéntricos.

En esos casos, no se trata de cuidar la energía ni de timidez, sino de una evaluación interna del tipo “esto no merece mi tiempo”. Sin embargo, los psicólogos insisten en no sacar conclusiones rápidas: para entender el comportamiento digital de alguien es necesario mirar su contexto, su momento vital y el tipo de vínculo que tiene con quienes integran el grupo.

Cómo afecta el lurking a la dinámica de los grupos

En muchos grupos aparece un mismo patrón: unos pocos muy activos que envían memes, audios y comentarios constantemente, y una mayoría silenciosa que rara vez interviene. Esta asimetría puede generar la sensación de que “nadie responde” o de que el grupo está muerto, cuando en realidad hay muchas personas leyendo en segundo plano.

Los expertos en comunicación recuerdan que las comunidades digitales siempre tienen un porcentaje alto de lurkers y que eso no las hace menos valiosas. Lo que sí recomiendan es evitar presionar con frases como “hablen pues” o “si no responden los saco”, porque esa exigencia puede aumentar la ansiedad y el rechazo al espacio compartido.

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