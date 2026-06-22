Leer mensajes sin intervenir en la conversación es un comportamiento digital cada vez más común y tiene una explicación psicológica. (Imagen: Gemini IA)
Leer mensajes sin intervenir en la conversación es un comportamiento digital cada vez más común y tiene una explicación psicológica. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

En la era de la hiperconectividad, participar activamente en cada conversación digital parece casi una obligación. Sin embargo, millones de personas optan por mantenerse en silencio dentro de grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook o foros en línea. Aunque algunos interpretan este comportamiento como desinterés o falta de habilidades sociales, expertos en psicología digital sostienen que existe una explicación más compleja detrás de esta conducta.