Una de las mayores intrigas del planeta es qué es lo que hay dentro de las pirámides de Egipto, una de las estructuras más importantes de la historia. Es por eso que en esta nota te contamos el misterio que esconde este monumento ubicado en el continente africano y que encanta a los más asiduos investigadores de todo el mundo; además de otra información relacionada a este importante tema.

QUÉ ES LO QUE HAY REALMENTE DENTRO DE LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO

Según el medio El Universal de México, investigadores expertos se dieron la tarea de comprender el pasado que existe alrededor de las pirámides de Egipto y dar una respuesta avalada científicamente sobre lo que existe dentro de dichos monumentos.

En el caso de Scan Pyramids, su objetivo fue comprender mejor la estructura interna de cada edificación y para ello “tomamos imágenes de la pirámide utilizando muones, que son subproductos de los rayos cósmicos que la piedra absorbe solo parcialmente. La radiografía resultante nos permite visualizar los vacíos conocidos y desconocidos en la pirámide de una manera no invasiva”.

Uno de esos escaneos, realizado a la Pirámide Acodada de Dahshur, considerada como una de las mejores conservadas, reveló la ubicación y la forma de una cámara funeraria, dándole un valor adicional a la teoría de que dentro de las pirámides de Egipto se encuentran los habitáculos de los faraones.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO

Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados por los egipcios de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos reconocidos. Construidas como criptas reales para los faraones a partir de 2630–2610 a. C., con bloques de piedra revestidos de caliza, eran a la vista, grandes construcciones de color blanco.

Símbolos del Egipto moderno, y aunque se han localizado al menos un centenar, las más reconocidas son las pirámides de Keóps, Kefrén y Micerino levantadas en la llanura de Guiza, por orden de estos faraones, siendo una de ellas la más alta realizada y que se observan a las afueras de la capital del Egipto moderno, El Cairo.

Las pirámides muestran, para su época, el gran conocimiento de los técnicos egipcios y la capacidad organizativa necesaria para construir tales monumentos con medios muy simples; pero nada parece indicar que hiciera falta una tecnología superior a la que disponían los egipcios representada por “ingenios” de madera, trineos, y como no conocieron la rueda hasta el Imperio Medio, rodillos de madera y rampas.

No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Además, se utilizaron diversos materiales (piedra escuadrada, piedra sin tallar, adobe) y variadas técnicas en la construcción de sus núcleos (apilamiento de bloques, muros resistentes conformando espacios rellenos de cascotes, etc.).

La hipótesis más aceptada es la siguiente: previamente se procedía a aplanar el terreno rocoso, y excavar canales para inundarlos de agua y así poder marcar líneas de nivel con las que se preparaba una superficie horizontal. Después se rellenaban los surcos. A continuación, se excavaba la cámara subterránea y se comenzaba la edificación. La mayoría de los bloques de piedra eran cortados en canteras próximas al lugar de construcción. Se transportaban otros de las canteras del sur del país con ayuda de gigantescas barcazas. Los bloques se colocaban a continuación sobre trineos y se arrastraban hasta su emplazamiento definitivo.