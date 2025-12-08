Las Fuerzas Armadas tienen como misión defender a la población que integra una nación, por lo que se preparan rigurosamente para cumplir con dicha labor. De hecho, cada cierto tiempo, muchos países invierten considerablemente con el objetivo de modernizar sus tropas. En ese sentido, un país de América Latina se ubica entre las naciones con el ejército más numeroso y con mayor inversión en defensa, superando a grandes potencias mundiales. Entre la que más destaca es su capacidad de desarrollar tecnología propia, así como por el tamaño de su tropa y una inversión sostenida a lo largo de los años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PAÍS TIENE SU EJÉRCITO MÁS GRANDE EN AMÉRICA LATINA?

Según un estudio realizado por The World Factbook de la CIA, el país que posee 376 000 militares activos y más de un millón de reservistas es Brasil, lo que lo convierte en el más grande en Latinoamérica. En cuanto a su inversión destinado para la defensa nacional, superó los 22 900 millones de dólares en 2023, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esto le ha permitido modernizar su flota con tecnología de última generación, como con más de 2 200 vehículos blindados; además de cazas Gripen E/F y helicópteros tácticos KC-390.

Eso no es todo, gracias a su capacidad para desarrollar armamento propio, empresas como Embraer, Avibras y Ares han fabricado aviones de combate, drones, misiles y otros sistemas, lo que fortalece su poderío militar no solo en la región, sino también a nivel global. Así, el país reúne tres elementos que lo diferencian en América Latina: la magnitud de su fuerza militar, una inversión constante y el desarrollo de tecnología propia. Esta combinación le permite ampliar su proyección más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa sustentada en la autosuficiencia y la innovación, según comparte El Cronista.

¿QUÉ PAÍS DE SUDAMÉRICA TIENE LOS VEHÍCULOS BLINDADOS MÁS DÉBILES?

El Global Firepower Index 2024 reveló, a través de su ranking, que el único país en Sudamérica con la menor cantidad de vehículos blindados es Bolivia. El reciente informe señala que el país altiplánico solo cuenta con 452 vehículos de combate, ubicándose en el puesto 134 de 145 naciones evaluadas, por lo que su capacidad se centra principalmente en operaciones en montaña.

Esta limitada capacidad, que representa una desventaja frente a las amenazas de otros países, se debe a la baja inversión en defensa de sus autoridades. Por su parte, Brasil, Chile y Argentina lideran en la región con modernos y potentes vehículos blindados, lo que refleja el poderío de sus fuerzas terrestres para proteger su territorio en combates.

