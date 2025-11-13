El impacto de la economía en una nación se fundamenta mediante la realización de diversas actividades, pero ninguna tan sustentable como el mineral que viene exportándose a nivel global, y pasos agigantados. Con relación a la producción de oro, hoy precisamente llama la atención el sostenido crecimiento que evidencia país de América Latina, siendo más de 100 toneladas métricas aquellas a partir de las cuales supera a Perú y Brasil, según informe especializado al respecto.

LATINOAMÉRICA CUENTA CON ESTE PAÍS CUYA PRODUCCIÓN DE ORO TRASCIENDE SUPERANDO A PERÚ Y BRASIL

Debido a su uso histórico como reserva de valor y moneda, papel en la economía global e industria tecnológica, hoy el oro reviste de suma importancia para la industria, artes, y otros campos.

A propósito de dicho preciado metal que figura mayormente destinado a la fabricación de joyas, ahora trasciende el hecho de que México figure liderando listado acerca de su producción, y a nivel latinoamericano incluso superando a potencias geológicas como Perú y Brasil.

Según lo precisa informe llamado “Mineral Commodity Summaries 2025″ que elabora la USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos), el país azteca hoy gobernado por Claudia Sheinbaum, extrae 130 toneladas métricas de oro, y anuales por encima de las 100 y 70 respectivas de cada territorio sudamericano mencionado.

Resulta importante destacar que a nivel global, México ocupa el sétimo lugar en cuanto a producción del preciado metal se refiere, mientras China desde al menos el año 2007, lidera todos los rankings al respecto.

¿CUÁL PAÍS SUDAMERICANO RESALTA POR FIGURAR COMO LA PRINCIPAL FUENTE DE MINERALES A NIVEL GLOBAL?

La minería sostiene a la economía de un país revelan los expertos, siendo así vital el liderazgo mundial demostrado por un país en particular que situado en Sudamérica acoge todos los recursos geológicos gracias a la presencia de la Cordillera de los Andes.

A nivel latinoamericano incluso, Perú resalta por ser uno de los líderes mundiales en producción y reservas de minerales como el cobre, plata, molibdeno, oro y zinc que precisamente le brindan al territorio hoy gobernado por Dina Boluarte, “un enorme potencial geológico”.

De esta forma lo puntualiza el Gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), destacando además que la riqueza minera del país, sumada a “la disponibilidad de información catastral ... oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor de la inversión privada vigente”, lo convierten en un atractivo destino para empresas líderes a nivel internacional.

En ese sentido, y según datos brindados por el presidente del Congreso Nacional de Minería (Conamin), Edgardo Orderique, hacia el 2024 la proyección remarca que el aporte de dichas actividades vinculadas a la exploración y explotación de metales como el oro, plata, cobre, plomo, y zinc, entre otros, se traducirá en un 9,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

“La Cordillera de los Andes es la columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos minerales del mundo”, destaca el Minem también, haciendo hincapié en que la nación como tal lidera a nivel mundial en “reservas de plata y se ubica entre las primeras ubicaciones en otros metales básicos y preciosos”.

ESTE METAL TIENE UN VALOR ECONÓMICO SUPERIOR AL ORO Y FIGURA CONSIDERADO COMO EL MÁS CARO

A lo largo de la historia de la humanidad, la metalurgia ha existido como la rama que aprovecha la ciencia, tecnología y el arte de obtener metales y minerales industriales, para su posterior aprovechamiento en la fabricación de artículos de cocina, y muchos otros productos que realzan el valor económico que ostenta, pero no es el oro quien lidera el ranking de los más caros del mundo en la actualidad.

Según información vertida por el diario El Periódico y corroborada por portales especializados como Tecnobisa y AMG, el rodio destaca por ser uno de los elementos químicos más populares y costosos a nivel global debido a atributos que van de la mano con la demanda y el valor que tiene en el sector automovilístico.

Bajo el de símbolo Rh, dicho metal blanco plateado procedente de la familia de los platinoides, es utilizado básicamente para fabricar catalizadores, y funciona activamente en la reformación catalítica de hidrocarburos, entre otras características que lo ponderan económicamente incluso por encima del reconocido oro.