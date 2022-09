Una de las series más populares de España, Pesadilla en el Paraíso, viene generando gran sensación entre el público de ese país. Una de los últimos escándalos que más han resonado en las redes sociales han sido la participación de Hugo Paz y Marina Ruiz. ¿Qué se sabe respecto a estos dos personajes? ¿Hubo infidelidad? En esta nota te contamos toda la información que necesitas acerca de este reality.

¿LE FUE INFIEL HUGO PAZ A MARINA RUIZ?

Según las declaraciones que Marina Ruiz, integrante de Pesadilla en el Paraíso, ha dicho en televisión abierta, se puede interpretar que sí. Aunque no lo ha mencionado de manera directa.

Esto ocurrió cuando Marina le confesó a Omar, con quien ha comenzado una relación en Pesadilla en el Paraíso, que ha sufrido mucho por amor y no quería volver de nuevo a caer, algo en clara referencia a Hugo, su ex pareja.

Es por ello que muchos fanáticos de Pesadilla en el Paraíso vienen pensando que al parecer, cuando Hugo Paz y Marina Ruiz fueron pareja, la relación se destruyó producto de una infidelidad.

QUÉ DIJO EL SUPERVIVIENTE SOBRE LA FIGURA DE PESADILLA EN EL PARAÍSO

Sobre estas declaraciones, Hugo Paz, superviviente de Pesadilla en el Paraíso, no se quedó callado y dio sus puntos de vista.

“Ha sido una relación que ha llegado a su fin porque no daba a más, ha sido un final porque no daba a más, pero no ha habido terceras personas”, mencionó Hugo en los primeros minutos de Pesadilla en el Paraíso.

CÓMO Y DÓNDE VER PESADILLA EN EL PARAÍSO

Pesadilla en El Paraíso puede ser vista a través de las pantallas de Telecinco en España. Por el momento no hay forma de poder ver esta serie a través del streaming por las cadenas conocidas como Direct TV, Netflix, Disney o Pluto TV.

Pesadilla en El Paraíso se comenzó a grabar el pasado lunes 29 de agosto en la provincia de Cádiz, en España, y se viene transmitiendo en las pantallas de Telecinco desde el jueves 8 septiembre a las 21:55 horas.

Pesadilla en El Paraíso es presentada por Carlos Sobera y Lara Álvarez, dos de las caras más conocidas y exitosas de Mediaset y del país entero.

Para conocer más a detalle los sucesos que ocurren en Pesadilla en el Paraíso, estos pueden ser vistos a través de la plataforma más conocida de videos, YouTube. Las novedades y el acontecer de Pesadilla en El Paraíso se pueden conocer a través de las redes sociales y también de los medios de comunicación.

QUÉ ES PESADILLA EN EL PARAÍSO

Pesadilla en el Paraíso es un programa de telerrealidad y la versión española del formato The Farm, desarrollado por la productora sueca Strix. La serie se desarrolla en una granja en un entorno rural, y sigue a un grupo de concursantes que deben colaborar para salir adelante en este espacio, sin las comodidades que la sociedad ha incorporado a lo largo del último siglo.

Pesadilla en el Paraíso consiste en encerrar durante dos meses, a un elenco de personajes populares o conocidos en una granja adecuada como las de principios del siglo XX.

Los concursantes de Pesadilla en el Paraíso deberán retornar a la sencillez de la vida rural y enfrentarse a serias dificultades, por lo que serán encerrados en una granja situada en algún lugar de la península y, durante 70 días, deberán convivir sin agua corriente ni electricidad.

Además de ello, en Pesadilla en el Paraíso, los participantes estarán obligados a ordeñar vacas, cabras, esquilar ovejas y ayudar a dar a luz a los animales de la granja.

Cada semana los concursantes irán enfrentándose a una serie de nominaciones y expulsiones hasta conseguir llegar a la final y ganar una cuantiosa suma de dinero.