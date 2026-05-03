Dormir bien no se limita únicamente a cumplir con una cantidad determinada de horas por noche, y así lo advierten cada vez más especialistas en salud del sueño. Una reciente línea de investigación ha puesto el foco en un factor que durante mucho tiempo fue subestimado: la constancia en los horarios, especialmente al momento de despertarse. Mantener una rutina estable, incluso durante los fines de semana, podría ser determinante para lograr un descanso realmente reparador y un organismo equilibrado. Este enfoque, respaldado por especialistas y estudios recientes, sugiere que el cuerpo responde mejor cuando sigue patrones estables. A partir de esta evidencia, surge una nueva forma de entender el sueño, en la que la regularidad adquiere un papel protagónico en la salud diaria.

¿POR QUÉ LA HORA DE DESPERTARSE ES TAN IMPORTANTE?

Según Helen Burgess, codirectora del Sleep and Circadian Research Laboratory de la Universidad de Michigan, el momento en que una persona se levanta cada día cumple una función clave en la regulación del reloj biológico. Este sistema interno organiza procesos esenciales como la liberación de hormonas, la temperatura corporal y el nivel de alerta. Cuando una persona se levanta a la misma hora y recibe luz natural de forma constante, el cerebro interpreta ese patrón como estable, lo que favorece un funcionamiento más ordenado del organismo.

Dormir bien nos ayuda a levantarnos con energía. Foto: iStock.

¿QUÉ OCURRE CUANDO LOS HORARIOS SON IRREGULARES?

Los cambios frecuentes en los horarios de sueño, especialmente entre semana y fines de semana, generan alteraciones en el reloj interno. Este desajuste puede provocar una sensación similar al desfase horario de un viaje, conocido como “jet lag social”. Como resultado, muchas personas experimentan cansancio, menor concentración y dificultad para retomar el ritmo habitual al inicio de la semana, pese a no haber cambiado de zona horaria.

Los cambios frecuentes en los horarios de sueño, especialmente entre semana y fines de semana, generan alteraciones en el reloj interno.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE LA REGULARIDAD DEL SUEÑO?

La investigación científica ‘Sleep regularity and health: A systematic review’ concluye que la falta de consistencia en los horarios de sueño está asociada con efectos negativos en la salud. Tras analizar numerosos estudios, los investigadores encontraron vínculos con mayor riesgo de problemas metabólicos, cardiovasculares y mentales, además de un aumento en síntomas depresivos y una disminución del bienestar general. También se identificaron alteraciones como menor sensibilidad a la insulina.

¿ES MÁS IMPORTANTE DESPERTARSE QUE ACOSTARSE?

Aunque ambas acciones están conectadas, varios expertos consideran que la hora de levantarse tiene un peso mayor en la organización del día. Esto se debe a que marca el inicio del ciclo diario del cuerpo. Por ello, en lugar de intentar recuperar horas de sueño durmiendo hasta tarde, se recomienda acostarse más temprano la noche anterior y conservar un horario de despertar lo más constante posible, según recoge La Vanguardia.

/ John Fedele

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA RUTINA DE SUEÑO?

Los especialistas sugieren evitar cambios bruscos entre semana y fines de semana, optando por ajustes progresivos si es necesario modificar la rutina. También recomiendan exponerse a la luz natural al comenzar el día, ya que esta actúa como una señal poderosa para sincronizar el reloj biológico. Mantener esa regularidad ayuda a que el cuerpo identifique con mayor claridad cuándo activarse y cuándo prepararse para descansar, favoreciendo así un sueño de mejor calidad.

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