Gran sorpresa generó los comentarios del popular comentarista deportivo y experto en datos y cifras español Míster Chip luego de que se refiriera a la Liguilla MX – 2022 calificándola de “una basura” en medio de una transmisión en vivo que hizo cuando le consultaron sobre este torneo tan importante en México y que es valioso para millones de mexicanos hinchas de diferentes selecciones.

POR QUÉ MÍSTER CHIP DICE QUE EL FORMATO DEL TORNEO LIGUILLA MX – 2022 LE PARECE “UNA BASURA”

El popular comentarista deportivo y experto en datos y cifras español Míster Chip aseguró que es una burla que un equipo ubicado en el lugar 12 pueda ser campeón, quedando a 15 o 20 puntos del líder general. Para el español es inconcebible que una Liga de futbol que se presume de “seria” permita esa clase de cosas, según dijo en una transmisión en vivo.

“Lo he dicho muchas veces y me ha tocado que la gente se enfade conmigo en redes, pero es mi percepción. El formato de la Liga MX no me gusta, me parece una basura. No entiendo que un campeonato en el que se debe premiar la regularidad exista eso de la Liguilla”, aseguró en una entrevista con el famoso youtuber Werevertumorro.

“No es posible que un equipo acabe 12° y quede campeón o llegue a la Final, o que el América hace poco batió todos los récords y se quedó afuera en Liguilla por el gol de visitante, por Dios”, añadió el español.

QUÉ ES LA LIGUILLA MX – 2022

La Primera División de México también conocida simplemente como Liga MX, es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de México y la principal competición de clubes del país del norte de América.

La Liguilla MX – 2022, es un sistema de eliminación directa que consiste en partidos de reclasificación, y duelos de visita recíproca de cuartos de final, semifinal y la gran final por lo que tanto solo 12 equipos clasifican en esta jornada.

Hay mucho de qué hablar sobre la dinámica de este tipo de sistema de fútbol que adoptó México, por ejemplo, en caso de empate en el marcador global, el primer criterio de desempate es el gol de visitante y el segundo criterio de desempate es la posición general ocupada; así pues, en dado caso de empate, el equipo que anote más goles de visitante o en su debido caso, el equipo que haya realizado más puntos en el torneo regular es quien avanzará a la siguiente ronda.

Este polémico criterio de la Liguilla MX – 2022 se anula en la final por el título, por lo tanto, en caso de empate global, habrá prórroga con tiempos extras y, de ser necesario, ronda de penales.

QUIÉN ES MÍSTER CHIP

Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como Míster Chip, es un, comentarista deportivo y experto en datos y cifras español. Trabaja en ESPN, Onda Cero y As.

Míster Chip tiene 49 años, nación en Badajoz, España y estudió la carrera de Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla en la Universidad de Sevilla.

Míster Chip inició con su profesión poco antes del Mundial 1982 a la edad de 9 años, anotando datos de fútbol en hojas de papel y en libretas. Hoy, han pasado los años y actualmente vive en Madrid, donde viene ejerciendo su actividad profesional desde 1997.

Míster Chip ganó gran fama y popularidad por proveer datos del deporte, sobre todo en el ámbito del fútbol. Durante años, desde que era muy joven, ha recopilado decenas de miles de datos, creando su propia base de datos con cuantiosa información sobre múltiples disciplinas deportivas, lo que hoy en día le ha servido para ser una de las caras más conocidas en el deporte.