América Latina ofrece una gran variedad de atractivos turísticos para el visitante, y también ventajas a la hora de recibir a futuros residentes. De hecho, durante los últimos años, el progreso, crecimiento y sostenibilidad de países a nivel regional han sido analizados por importantes estudios internacionales que indican la situación de cada uno de ellos. Sin embargo, pese a grandes proyectos a nivel nacional, como la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, la expansión del Aeropuerto Jorge Chávez, entre otros, Lima no ha logrado formar parte del ranking de las mejores ciudades para vivir en Latinoamérica. Por su parte, dentro del top 5 ocupan otras urbes que han destacado por su estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES CIUDADES PARA VIVIR EN LATINOAMÉRICA?

En un reciente estudio de Global Liveability Index 2025, desarrollado por The Economist Intelligence Unit, reveló las cinco ciudades consideradas como las mejores para vivir este año, basándose en criterios como desarrollo cultural, salud pública, estabilidad, infraestructura y medio ambiente. No obstante, dentro del listado no se encuentra Lima, pese a que en los últimos años ha mostrado un crecimiento en diversos factores. Aunque, la capital peruana aún enfrenta carencias en el sistema de transporte, así como altos niveles de contaminación y problemas de seguridad. Por otro lado, el informe presentó el top 5 de los mejores lugares para residir en América Latina:

Buenos Aires - Argentina: Se distingue por su crecimiento cultural, la presencia de universidades públicas, una red de salud mixta y la renovación de sus espacios verdes.

Santiago de Chile - Chile: Se distingue por contar con un sistema de transporte integrado, que incluye metro y buses eléctricos, además de estabilidad económica y políticas enfocadas en la sostenibilidad ambiental.

Montevideo - Uruguay: Presenta avances en materia de seguridad, políticas sociales y cobertura de salud universal, además de mantener un índice de criminalidad relativamente bajo.

San Juan - Puerto Rico: Cuenta con una infraestructura desarrollada, una economía dolarizada y servicios de salud de alto estándar.

Panamá - Panamá: Se consolida como un centro logístico, con amplias conexiones aéreas internacionales y un acelerado proceso de crecimiento urbano.

¿QUÉ PAÍSES DE LATINOAMÉRICA TIENEN LA MAYOR RESERVA DE AGUA EN EL MUNDO?

Según una investigación de Geophysical Research Letters, la tercera reserva de agua subterránea más grande del mundo es el Acuífero Guaraní que se encuentra ubicado en la región centro-oeste de Sudamérica y compartido por cuatro países: Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Este gran recurso hídrico cuenta con una superficie de 1.194.000 kilómetros cuadrados, una profundidad que excede los 1.500 metros y abarca 30.000 kilómetros cúbicos de agua.

Asimismo, el Acuífero Guaraní garantiza el acceso al agua potable para millones de ciudadanos, así como es muy importante para la agricultura, la industria y la conservación de ecosistemas en la zona. Dicha reservas de agua dulce pasa por la provincia de Santa Fe, en Argentina, hasta Brasilia, capital de Brasil y en la mitad oriental de Paraguay y la mitad occidental de Uruguay. Es importante mencionar que esta reserva es superado por los glaciares y el acuífero de Ogallala, situado en Norteamérica.

