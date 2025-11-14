La capital y varias regiones del país se encuentran bajo alerta naranja debido al incremento sostenido de temperaturas que continuará hasta el sábado 15 de noviembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad advierte que las condiciones atmosféricas estarán marcadas por un calor inusual para esta época del año.

El panorama climático exige que la población tome precauciones ante estos cambios intensos. Descubre qué condiciones se esperan y qué zonas serán las más afectadas.

¿QUÉ SEÑALA LA ALERTA NARANJA DEL SENAMHI?

De acuerdo con el aviso meteorológico Nº 405, el Senamhi anticipa diversos escenarios climáticos durante la vigencia de la alerta:

Ráfagas de viento: Se prevén vientos que podrían alcanzar cerca de 40 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Se prevén vientos que podrían alcanzar cerca de 40 km/h, especialmente en horas de la tarde. Radiación UV elevada: Debido a la limitada presencia de nubes hacia el mediodía, la radiación solar experimentará un incremento significativo.

Debido a la limitada presencia de nubes hacia el mediodía, la radiación solar experimentará un incremento significativo. Precipitaciones aisladas: Se podrían registrar lluvias puntuales en algunas zonas altas.

La alerta naranja permanecerá vigente hasta el sábado 15 de noviembre a las 11:59 p. m., según el Senamhi.

Foto: Andina

¿QUÉ REGIONES ESTARÁN BAJO ALERTA NARANJA?

La advertencia emitida por el organismo meteorológico abarca un amplio sector del territorio nacional. La alerta se extiende en total a 15 regiones, entre ellas:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lima

Moquegua

Pasco

Puno

(Fuente: Senamhi)

¿QUÉ SEÑALAN LOS NIVELES DE ALERTA DE SENAMHI?

Senamhi explica que el nivel de alerta de color amarillo sugiere que puede ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos en una zona que, sin embargo, son normales en ella. De todas maneras, para esta alerta la institución recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Respecto al color naranja, la entidad explica este nivel de alerta pronostica fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Por último está el color rojo, el cual predice fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Para este nivel, Senamhi recomienda ser extremadamente precavido, y cumplir con las mismas sugerencias de la alerta naranja.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).