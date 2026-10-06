Tras la intensa jornada de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026, llegó el momento de dejar atrás las largas horas frente a las mesas de votación. Miembros de mesa cumplieron una labor agotadora durante todo el proceso electoral. Con el cierre de las urnas y el conteo de votos, comienza ahora otra etapa para quienes participaron activamente en la jornada. El cansancio de aquel domingo da paso a la expectativa por recibir el pago correspondiente. Para muchos, la pregunta ahora es cuándo y cómo podrán cobrar.

En este nuevo escenario, cada beneficiario deberá elegir la modalidad que más le convenga para recibir su dinero. Una alternativa será esperar el depósito correspondiente, sin necesidad de acudir personalmente a una agencia bancaria. La otra opción será dirigirse directamente al Banco de la Nación para realizar el cobro, de acuerdo con las condiciones establecidas. Así, después de una jornada marcada por la responsabilidad y el esfuerzo, los participantes podrán finalmente acceder a la compensación. La elección del método de pago será el último paso antes de cerrar definitivamente esta experiencia electoral.

Así podrás cobrar el pago como miembro de mesa a través del Link de la ONPE que está habilitado

Después de cumplir con la extensa jornada electoral del domingo 4 de octubre, los miembros de mesa ya pueden pensar en recibir la compensación económica de S/. 165 otorgada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, antes de acercarse a cobrar, existe un paso que no se puede omitir. El registro en la plataforma oficial de la entidad se convierte en el requisito indispensable para acceder al beneficio. Tanto quienes opten por recibir el dinero de manera digital como aquellos que prefieran acudir a una ventanilla deberán completar este proceso. Así, el camino hacia los S/. 165 comienza frente a una pantalla.

El trámite se realiza a través de la plataforma habilitada por la ONPE: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/ para los miembros de mesa que cumplieron su función durante los comicios. Allí, los beneficiarios deberán registrarse antes de elegir la modalidad mediante la cual recibirán la compensación. La alternativa digital permite esperar el depósito, mientras que el cobro presencial lleva al beneficiario directamente a una ventanilla. En ambos casos, el registro previo es obligatorio y marca el inicio del procedimiento. Después del esfuerzo realizado durante la jornada electoral, completar este paso será clave para recibir el pago.

Estos son los pasos que debes tener en cuenta al momento de tramitar en la plataforma de compensación

Ingreso de datos:

Accede a la plataforma web oficial.

Modulo de validación: ingresa tu número de DNI y el código de verificación (el dígito que aparece al final de tu DNI).

Ingresa tus datos de contacto habituales (número de teléfono celular y correo electrónico).

Selección de la modalidad de pago:

Podrás elegir entre las siguientes opciones para recibir los S/. 165:

Depósito en cuenta bancaria: (Banco de la Nación, BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, entre otros). Deberás ingresar tu número de cuenta o CCI.

Billetera digital: (por ejemplo, Yape). Se valida que esté vinculada a tu número de DNI.

Cobro presencial en ventanilla: Si eliges esta opción, el pago se realiza directamente en las agencias del Banco de la Nación a partir de la fecha que programe la ONPE.

Confirmación:

Al finalizar el registro, la plataforma generará una constancia de inscripción o te enviará un correo de confirmación.

Hasta cuando hay plazo para tramitar en la plataforma de compensación y que requisitos piden

Después de la jornada electoral, el camino para recibir la compensación de S/ 165 tiene un requisito central: acreditar la asistencia como miembro de mesa. El beneficio alcanza a titulares, suplentes y ciudadanos de la fila que asumieron el cargo durante los comicios. Todos ellos debieron cumplir efectivamente la función y dejar constancia de su participación mediante la firma del acta electoral. Con ese registro, la ONPE podrá validar quiénes cumplieron con la responsabilidad asignada. Así, la jornada del 4 de octubre se convierte en la llave para acceder al pago.

Pero el tiempo también juega un papel importante en este trámite, pues el registro puede realizarse hasta el miércoles 7 de octubre. Una vez completado, el dinero no llegará de manera inmediata, ya que la ONPE efectuará los pagos de forma progresiva y según el cronograma establecido. Quienes eligieron una cuenta bancaria o billetera digital deberán esperar la fecha asignada para recibir el abono. En cambio, quienes optaron por el cobro presencial tendrán que acudir al Banco de la Nación cuando su pago esté habilitado. Para realizarlo, deberán presentar su DNI físico y esperar la fecha correspondiente en el padrón de pago.

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