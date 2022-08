El Ingreso Solidario 2022 en Colombia viene siendo recibido por millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad de ese país producto de la pandemia de COVID-19 y el alza de precios a consecuencia de las diferentes situaciones de crisis que vive el mundo. Los pagos correspondientes al los ciclos 28 y 29 se han venido efectuando desde hace algunas semanas. ¿Qué hacer si aún no se ha cobrado este beneficio social? En esta nota te lo contamos.

Antes de ello es importante recordar que el Ingreso Solidario de Colombia inicialmente fue diseñado para operar en beneficio de los más necesitados del país. Gracias a la Ley de Inversión Social aprobada por el Congreso colombiano, y sancionada por Iván Duque, Prosperidad Social viene ejecutando el programa y lo seguirá haciendo hasta 2022. Incluso, la Ley de Inversión Social aumentó la cobertura del programa, pasando de 3 millones a 4 millones 85 mil hogares beneficiarios, a partir de marzo y abril de 2022.

El programa Ingreso Solidario de Colombia beneficia puntualmente a los hogares registrados en condición de pobreza extrema en SISBÉN IV (Grupo A), una focalización que permite que al menos el 30 % de los titulares de los hogares que ingresen sean mujeres.

Este subsidio de Colombia se cobra cada dos meses, fechas en las que los colombianos bancarizados reciben el pago de manera automática y quienes no están bancarizados lo hacen a través de billeteras digitales o agentes bancarios. Muchos conocen esta información, pero otros no, por lo que es probable que se les pase la fecha de cobros. ¿Qué se debería hacer en caso aún no paguen a un beneficiario? A continuación te lo explicamos.

QUÉ HACER SI NO HE COBRADO EL PAGO DE INGRESO SOLIDARIO

Desde las plataformas digitales del Departamento de Prosperidad Social se puede conocer qué hacer en caso aún no se haya cobrado el pago del Ingreso Solidario en Colombia. Según se refiere en la web de esta institución, alguien que no haya cobrado el subsidio no debe preocuparse de perderlo ya que los pagos se acumulan.

Sobre ello, el pasado jueves 14 de julio inició la segunda fase de pago de ciclos acumulados para hogares beneficiarios de Ingreso Solidario: corresponde a transferencias que los hogares no retiraron en 2021.

Es importante tener en cuenta que un hogar puede tener más de un giro acumulado del año pasado.

Quienes no han cobrado sus pagos del 2021, tenían hasta el pasado sábado 23 de julio. De no haberlo cobrado hasta el momento, deben esperar la tercera fase de pago de ciclos acumulados para hogares beneficiarios de Ingreso Solidario.

CÓMO COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO 2022 DE AGOSTO

Antes de todo, es importante que el ciudadano que vaya a consultar sobre este subsidio sepa si se pertenece al grupo de beneficiarios del Ingreso Solidario de Colombia en el SISBÉN.

El SISBÉN, junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP), crearon información actualizada de hogares que necesiten el apoyo, excluyendo los beneficiarios de otros programas de transferencias monetarias, y cruzando con otras bases de datos, como PILA y pensionados. De esta manera, solo así se identifica a las familias en mayor estado de vulnerabilidad que son potenciales beneficiarios para el Ingreso Solidario de Colombia.

Una vez realizado este procedimiento, para cobrar el dinero del programa Ingreso Solidario de Colombia, correspondiente al mes agosto se debe ingresar al portal web https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ y verificar que la opción esté activa, solo de esta manera se puede saber si alguien es beneficiario del subsidio económico que brinda alivio económico a la población vulnerable del país.

Es importante recordar que para cobrar el Ingreso Solidario de Colombia, se debe tener todos los datos de la cédula de ciudadanía en la mano, ya que se solicitarán algunos datos de este documento.

Cabe precisar que el Ingreso Solidario de Colombia se cobra a través de billeteras digitales o giros postales, sin importar si el beneficiario tiene o no cuentas bancarias. Entre los medios más conocidos para realizar el cobro están Nequi, Daviplata, Bancamía, Movii y de una docena de bancos que ofrecen este servicio para quienes cuenten con servicios bancarios.

Para reclamar el Ingreso Solidario en alguno de los 27.000 puntos en Colombia, es importante presentar la cédula de manera física, no solo para verificar la identidad de quien esté recibiendo este subsidio económico que se impulsó durante la pandemia del COVID-19, sino también para evitar algún tipo de fraude del que puede ser víctima el beneficiario.