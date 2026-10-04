Este domingo 4 de octubre, Brasil celebra una nueva jornada electoral que definirá a sus principales autoridades. Los comicios concentran la atención de quienes buscan conocer el desempeño de los candidatos y seguir el avance de la votación. A medida que termine el proceso en las mesas electorales, la información comenzará a ser procesada y difundida progresivamente. Para los ciudadanos en Perú que estén interesados en conocer los resultados, existen plataformas oficiales que permitirán revisar el desarrollo de la elección y consultar los datos conforme sean publicados. La jornada también tendrá cobertura en medios de comunicación. A continuación, te contamos dónde consultar los resultados de las elecciones de Brasil 2026, a qué hora comenzará su publicación y qué cargos se definirán en estos comicios.

¿DÓNDE CONSULTAR LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE BRASIL 2026 EN VIVO?

Los resultados oficiales de las elecciones de Brasil 2026 podrán consultarse a través de dos alternativas habilitadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo responsable de centralizar y divulgar la información de los comicios:

Aplicación Resultados: esta herramienta oficial, desarrollada por el TSE, permitirá acompañar en tiempo real el avance de la totalización de votos y revisar los datos correspondientes a las elecciones de presidente, gobernadores, senadores y diputados.

esta herramienta oficial, desarrollada por el TSE, permitirá acompañar en tiempo real el avance de la totalización de votos y revisar los datos correspondientes a las elecciones de presidente, gobernadores, senadores y diputados. Página web del TSE: el sitio oficial del Tribunal Superior Electoral también ofrecerá acceso a los resultados que vayan siendo procesados durante la jornada, además de la información contenida en los boletines de urna enviados por las mesas electorales.

Ambas opciones permitirán seguir cómo avanza el conteo y conocer progresivamente los resultados de las distintas elecciones que se desarrollarán este domingo 4 de octubre.

¿A QUÉ HORA SE PODRÁN VER LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE BRASIL 2026?

Para el público peruano, es importante considerar la diferencia horaria entre ambos países. Las mesas funcionarán en Brasil entre las 8:00 y las 17:00 horas, según el horario de Brasilia. Como Perú está una hora detrás de Brasilia, la votación concluirá a las 16:00 horas en territorio peruano.

Después del cierre, comenzará el envío de los Boletines de Urna y el procesamiento de la información. Según el cronograma informado, la divulgación de los resultados comenzará a partir de las 17:00 horas de Perú, mientras los datos se actualizarán progresivamente conforme sean recibidos y procesados por el sistema electoral brasileño.

Foto: EFE/André Coelho / André Coelho

¿QUÉ SE ELIGE EN BRASIL Y CUÁNDO SERÍA LA SEGUNDA VUELTA?

En esta primera jornada electoral, los votantes deberán realizar seis elecciones mediante la urna electrónica. Además de escoger al presidente y vicepresidente, definirán gobernadores y vicegobernadores, senadores, diputados federales y representantes de las asambleas estaduales o distritales.

La definición de la Presidencia podría extenderse a una segunda vuelta si ningún candidato consigue los votos necesarios para imponerse en la primera. De ser necesaria, esta nueva votación está prevista para el domingo 25 de octubre de 2026, según informa el diario Clarín. En esa misma fecha también podrían resolverse las gobernaciones que no hayan quedado definidas durante la jornada del 4 de octubre. La segunda vuelta, por tanto, dependerá de los resultados obtenidos en la primera etapa de los comicios.

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